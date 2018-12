Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Sebastian Cucu a declarat ca unul dintre motivele pentru care a considerat oportuna montarea acestei placi este faptul ca, desi ne aflam in An Centenar, in municipiul Sfantu Gheorghe nu va fi dezvelit niciun monument de for public in cinstea marelui act istoric de la 1918. „Celebram o suta…

- Liderul UDMR Covasna, Tamas Sandor, presedinte al Consiliului Judetean, a declarat joi, ca a luat decizia de a nu participa la manifestarile organizate la Sfantu Gheorghe cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, pentru a „nu perturba” atmosfera. Acesta a reiterat faptul ca, in calitate de reprezentant…

- Scenografa Gabriella Spiridon a castigat marele premiu la cea de-a treia editii a Festivalului national de debut D-BUTAN-T, care s-a incheiat sambata la Sfantu Gheorghe. Juriul i-a acordat trofeul pentru scenografia spectacolului „Povesti din bucatarie”, in regia lui Cristian Ban, jucat de actorii Teatrului…

- Cinci spectacole realizate de scenografi debutanti vor concura pentru marele premiu al celei de-a treia editii a Festivalului D-butan-T, care a inceput luni, la Sfantu Gheorghe. Managerul Teatrului „Andrei Muresanu”, Anna Maria Popa, a declarat ca, pe langa cele cinci spectacole, pe parcursul intregii…

- Expoziția itineranta organizata de Școala Populara de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe sub genericul „O poveste din inima țarii”, va ajunge la Cluj-Napoca, miercuri, 3 octombrie. Expoziția este conceputa ca un proiect dedicat aniversarii a jumatate de secol de la inființarea Școlii Populare de Arte…

- Compania de teatru feminist rom, Giuvlipen, organizeaza in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2018, cea de-a doua editie a turneului „Teatru Rom nu e nomad!”. Turneul repune in discuție necesitatea si rolul unui teatru contemporan al minoritatii rome din Romania. Cerem sprijin autoritatilor pentru…

- La Casa de Cultura „Vigado” din municipiul Tg. Secuiesc va avea loc duminica, 23 septembrie, incepand cu ora 19.00, spectacolul Hotel Miramare, o coproducție a Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe și a Companiei Catalyst, Florența, spectacol in limba romana și limba italiana, cu subtitrare…

- La Centrul Cultural Covasna are loc astazi, incepand cu ora 19.00, spectacolul Hotel Miramare, o coproducție a Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe și a Companiei Catalyst, Florența, spectacol in limba romana și limba italiana, cu subtitrare in limba romana. Intr-un viitor fictiv,…