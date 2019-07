Stiri pe aceeasi tema

- In prezența unui mare numar de colecționari, artiști și reprezentați ai Ministerului Culturii și Identitații Naționale, saptamana trecuta s-a inaugurat, la București, ArtSafe -un proiect necesar și...

- Ieri, 20 iunie 2019, in prezența unui mare numar de colecționari, artiști și reprezentați ai Ministerului Culturii și Identitații Naționale s-a inaugurat ArtSafe, un proiect necesar și indelung așteptat. ArtSafe, primul depozit privat din Romania vine in intampinarea nevoilor muzeelor și instituțiilor…

- Romania detine, pentru inca doi ani, vicepresedintia Biroului Reuniunii Statelor Membre a Conventiei UNESCO 2001 asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, dupa ce a detinut aceeasi pozitie in Biroul COP6 (cea de-a 6-a Conferinta a Statelor Parti), pentru perioada iunie 2017 - iunie 2019,…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, a primit ieri, 11 iunie a.c., la sediul Ministerului Culturii si Identitatii Nasionale, vizita E.S. doamna Jiang Yu, ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania. Intalnirea dintre cei doi oficiali a avut loc in contextul marcarii,…

- Uniunea Sindicatelor Tipografilor din Romania (USTR) organizeaza miercuri un miting de protest si o conferinta de presa in fata sediului Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, informeaza Uniunea intr-un comunicat remis AGERPRES. Organizatorii estimeaza prezenta a aproximativ 100…

- “Sfințirea statuii Papei Ioan Paul al II-lea, amplasata in spațiul simbolic al Blajului, reprezinta, și pentru mine, un vis implinit. Cu doi ani in urma, impreuna cu E.S. ambasadorul Nicolae Mareș și cu sculptorul Czeslaw Dzwigaj, gandeam cum s-ar putea face un astfel de dar culturii romane și, in mod…

- Intalnirea informala a Punctelor Europa pentru cetateni, actiune desfasurata in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, va avea loc, pe 7 si 8 mai, la Sala Media a Teatrului National din Bucuresti. Potrivit unui comunicat postat joi…

- In cadrul unei conferințe organizate de Mircea Diaconu la sediul din Bruxelles al Parlamentului European, meșteșugari, artizani și reprezentanți ai unor asociații de profil din Romania au discutat, joi, 4 aprilie, cu experți ai Comisiei Europene și cu reprezentanți ai Ministerului roman al Culturii…