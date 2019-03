Protest la ministerul Muncii. Care sunt revendicările Oamenii sunt nemultumiti de efectele OUG 114/2018 si ale Legii 153/2017 asupra celor care activeaza in domeniul sanatatii, asistentei sociale si medicinei scolare, scrie Agerpres. La protest participa reprezentanti ai Federatiei Sanitas din judetele Mehedinti, Arges, Bistrita Nasaud, Valcea, Galati, Constanta, Mures, Vaslui, Maramures, Suceava si Giurgiu. Acestia au urmatoarele mesaje: "Salariul ce l-ati promis, pentru noi e doar un vis, "Sanatatea valoreaza mai mult de 30%", "Legea voastra 'unitara' dezbina intreaga tara", "Voi ne-ati mintit intrutotul, noi va pedepsim cu votul". … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

