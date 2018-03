Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, a anuntat miercuri ca va schimba conducerea ANAF si ca i-a propus premierului Viorica Dancila ca noul sef al Fiscului sa fie fostul ministru Ionut Misa. Dupa ce marti au aparut in presa informatii ca fostul ministru Ionut Misa va fi propus pentru…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Inscrierea la ora de Religie a elevilor care vor sa urmeze aceasta disciplina se face o data, pentru toata perioada de școlarizare sau pana la schimbarea opțiunii, și nu anual, ca pana acum. Aceasta modificare a fost facuta de ministrul Educației, Valentin Popa. In 2015, Curtea Constituționala a decis…

- Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, este asteptat sa soseasca marti in Germania, pentru a treia sa vizita oficiala in numai doua luni in aceasta tara si prima dupa ce jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dintr-o inchisoare din Turcia, informeaza dpa.…

- Venit pe neastepate, Congresul PSD, pare a fi fost organizat doar pentru ca partidul lui Liviu Dragnea sa fie in centrul atentiei in plin scandal pe revocarea sefei DNA. Este cat se poate de clar ca organizarea intempestiva a congresului, inainte de a fi necesar, are o incarcatura mediatica. Daca vor…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, a efectuat in perioada 2 3 martie 2018 prima vizita de lucru de la preluarea mandatului in Ucraina."Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni acorda o importanta sporita comunitatilor istorice, sustinerii si respectarii drepturilor etnicilor…

- „Programul Prima casa a dat un impuls economiei. In 2009, era un blocaj profund in piata in ceea ce priveste creditul ipotecar. Cred ca acest program si-a atins scopul pentru ca acum continua si este finantat, va continua pana in 2021, dar cred ca va continua atat timp cat va fi necesar in piata”,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de si angajatori. Intrebat care este solutia in privinta directionarii a 2% din impozitul pe venit catre ONG-uri, Teodorovici…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, Consiliul Național al Elevilor a lansat campania „Educația, siguranța naționala”, prin care solicita o modificare concreta a planurilor-cadru și respinge cele trei variante propuse de Ministerul Educației Naționale in parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației.…

- PETITIE…Factorii implicati in educatie de la nivelul judetului Vaslui – elevi, profesori, parinti – s-au alaturat unei campanii nationale care isi propune schimbarea invatamantului, cel putin la nivel de liceu. Acestia au semnat o petitie adresata Guvernului, Ministerului Educatiei Nationale si Institutului…

- Guvernul turc a preluat controlul a peste 12 scoli din Afganistan conduse de o organizatie ce are legaturi cu clericul musulman Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de organizarea puciului esuat din Turcia in iulie 2016, a anuntat luni Ministrul afgan al Educatiei, relateaza dpa. Scolile vor fi de acum…

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de…

- Cateva sute de angajati CFR s-au adunat in fata Ministerului Transporturilor pentru a rememora inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933. Dupa ce au depus coroane, ceferistii au trecut la protest.

- Ministerul de Externe ungar isi mentine pozitia potrivit careia Ungaria va fi alaturi de maghiarii din Transcarpatia si nu va permite reducerea drepturilor lor, a declarat miercuri seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, ca raspuns la comentarii facute de politicieni ucraineni mai devreme in aceeasi…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Revolta în Ministerul de Interne. Dupa ce au aflat ca le scad salariile, sindicalistii din Politie anunta ca nu mai sunt dispusi sa munceasca ore suplimentare si în aceste conditii vor sta la serviciu doar între orele 8 și 16.

- Ministerul ceh al Educatiei a anuntat ca a anulat, in urma protestelor formulate de ambasadele Ucrainei si Georgiei, aprobarea sa pentru un atlas in care exista Statul Islamic (SI) si unde Crimeea este descrisa drept teritoriu rus, informeaza AFP. Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat…

- Fostul ministru al educatiei in guvernul Tudose, Liviu Pop, sustine ca in prezent in sistemul de invatamant figureaza 70.000 de elevi care sunt "inscrisi in fals". Ministrul nu a detaliat ce inseamna acest lucru, dar a precizat ca la inceputul mandatului sau erau 100.000 de elevi "inscrisi in fals"…

- Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a declarat, marti, la RFI, îl critica pe noul ministru al Educatiei, Valentina Popa, subliniind ca apologia plagiatului este absolut scandaloasa, iar exprimarea acestuia &"este troglodita într-un mod

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca are incredere in Valentin Popa, viitorul ministru al Educatiei, adaugand ca acesta a facut Facultatea de Electronica intr-o perioada in care nu oricine putea urma aceste cursuri, "care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult…

- Viitorul ministru al Educatiei, discurs cu greseli si dupa audiere Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, spune ca se discuta prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile invatamantului romanesc, in conditiile in care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele.…

- Circ in timpul audierii in comisiile de specialitate din Parlament a lui Valentin Popa, ministrul propus la Educație. Mai mulți reprezentanți ai Opoziției au afișat o panglica pe computerul din fața lui Valentin Popa, facand aluzie la inregistrarea video care circula pe internet in care ministrul…

- Dupa ce cei trei parlamentari liberali, printre care s-a numarat Florin Roman si Radu Leureanu, au taiat panglici in timp ce ministrul propus la Educatie se prezenta in comisia de invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor, un alt membru al comisiei a cerut presedintelui de sedinta…

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila. UDMR este singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Audierile au inceput la ora 8.00. Aviz pozitiv in comisie pentru Victor Negrescu, ministrul propus…

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru ocuparea postului de ministru al Educatiei, este „Un cadru didactic si un cercetator de prestigiu” se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de rectorii a 30 de universitati din tara, prin care acestia au tinut sa-si exprime sustinerea fata de nominalizarea partidului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut, duminica, dupa sedinta grupurilor parlamentare PSD-ALDE, ca nu greselile de exprimare ale lui Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, trebuie...

- Susținut frenetic de liderii Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, Valentin Popa, ministrul propus al Educației, este ironizat de Sorin Dragne, șeful sindicaliștilor din invațamant, filiala Sector 1.Citește și: Vlad Voiculescu, mesaj NEAȘTEPTAT catre ministrul propus al Sanatații:…

- "Eu sper sa fie un exemplu bun prin ceea ce va face ca ministru al Educatiei daca maine va obtine votul intregul Cabinet", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului, la finalul reuniunii grupurilor parlamentare PSD si ALDE. Intrebat cum comenteaza greselile gramaticale facute de Popa semnalate…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD Liviu Dragnea sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati Andronescu”.

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila.

- Prima referire in termeni critici la ministrul Viorel Ștefan a venit chiar in ianuarie 2017, la scurt timp dupa investirea Guvernului Grindeanu, cand Liviu Dragnea a apreciat, in contextul discuțiilor despre bugetul de stat, ca acesta „a fost puțin mai moale decat trebuia”. „Discutia a fost generata…

- Mai mult, Eugen Teodorovici vrea sa reduca birocratia pentru ca relatia cu statul sa fie mai usoara si pentru mediul de afaceri si pentru ceilalti contribuabili. "Va fi OUG prin care vom prelungi termenul de depunere al formularului 600. Atata timp cat se prelungeste nu mai e nevoie sa fie…

- Valentin Popa, ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, este din 2012 rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. De la el a plecat scandalul Dragnea-Stefanescu. Primul l-a sustinut, al doilea a propus-o pe Ecaterina Andronescu.A

- Întrebat daca este de acord cu învestirea în funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri al lui Radu Oprea, având în vedere ca acesta este trimis în judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani,

- Conform unor surse apropiate negocierilor, Bogdan Cojocaru este propus pentru pozitia de ministrul al Comunicatiilor. Cojocaru este in acest moment seful organizatiei de Tineretului Social Democrat Iasi.Postuk era pregatit pentru Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean, dar acesta a refuzat…

- Intr-o postare pe Facebook, ministrul Educației, Liviu Pop, a facut publica lista școlilor din țara, unde copii sunt nevoiți sa mearga la toalete in curte. 2418 unitați de invațamant se afla in aceasta situație. Județul Alba are 30 astfel de școli, nedemne de secolul XXI. Județele cu cele mai mari probleme…

- Școlile din mai multe județe, inchise din cauza vremii Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva În 88 de unitati scolare din 14 judete, cursurile au fost suspendate din cauza ninsorii si a viscolului. Ministrul educatiei, Liviu Pop, a precizat, dupa videoconferinta cu prefectii organizata…

- Avertizare pentru cei care calatoresc in Ucraina Liviu Pop, ministrul Educatiei, Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, depun coroane de flori la poetului Mihai Eminescu, la Cernauti. Foto: Agerpres. Cetatenii români…

- Premierul grec Alexis Tsipras a acceptat marti demisia secretarului de stat pentru educatie, Kostas Zouraris, ale carui insulte la adresa a doua echipe de fotbal, printre care Olympiacos, au provocat indignare, informeaza AFP. Zouraris, de asemenea deputat din partea partidului suveranist…

- Carmen Dan este dispusa sa demisioneze, daca partidul o va cere in Cex-ul PSD din 15 ianuarie . Declarația vine chiar de la ministrul de Interne și a fost facuta inainte de ședința. „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a spus Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia…

- Catalin Ionita, sef DGA, cel care a fost propus de ministrul Carmen Dan sa ocupe scaunul de sef al Politiei Romane in locul chestorului-sef Bogdan Despescu, are o avere mai mult decat decenta. Cel putin asa reiese din ultima declaratie de avere depusa, cea din 2017.

- Documente atasate: Regulament cadru Ce prevede regulamentul scolar Regulamentul scolar se schimba. Efectuarea serviciului pe școala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coerciție și sancționarea elevilor care nu poarta uniforma unitații vor fi interzise de-acum incolo, potrivit noului Regulament-cadru…

- In prima zi lucratoare din 2018, o parte dintre pacientii care au mers la cabinetele medicilor de familie au aflat pe propria piele ca sunt astfel de doctori care nu au mai eliberat, miercuri, trimiteri la specialisti si nici retete compensate, ca masura de protest. Au aflat, totodata, si faptul ca…