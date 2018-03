Stiri pe aceeasi tema

- Odata analizate atari fundamentari, parvenite de la diverse ministere, agentii ori alte entitati publice, sub semnatura ordonatorului de credite, se poate observa ca toate reclama aprobare aproape automata. Majoritatea par a fi vitale – pentru o comunitate mai restransa ori chiar pentru insusi stat(ul).…

- Primaria si Consiliul Local Negresti-Oas, prin Casa Oraseneasca de Cultura, in colaborare cu institutiile de invatamant, Muzeul Țarii Oașului și ONG-urile din oras au organizat cea de-a sasea ediție a Targului Martisorului Traditional. Targul si-a deschis portile marți, 27 februarie, de la ora 10:00,…

- Liberalii au depus o motiune simpla impotriva ministrului Popa: "Educati Romania, nu o pesedizati!" PNL a depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe educatie, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustinand ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet…

- Fanii dinamoviști se vor deplasa in numar mare la Craiova, pentru duelul din Cupa Romaniei, deși nu sunt de acord cu disputarea partidei. Dinamo a anunțat ca 630 de fani au achiziționat bilete pentru sfertul de finala din Cupa Romaniei contra Craiovei. Fanii sunt indignați ca Federația Romana de Fotbal…

- Cu binecuvantarea Inalt-preasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, sambata, 24 februarie 2018, la Seminarul Teologic Sfantul Ioan Gura de Aur din Targoviste, a avut loc etapa judeteana a Concursului National Interdisciplinar, intitulat Cultura si spiritualitate romaneasca. Proba scrisa…

- Casa de Cultura a Studenților Suceava din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" invita sucevenii la un recital de pian susținut de pianista Alina Andronic - Ursu, miercuri, 28 februarie, de la ora 19,00. Evenimentul va avea loc in Auditorium "Joseph Schmidt", prețul unui ...

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat la 22 februarie 2018 la conferinta cu tema "Romii: contributii la dezvoltarea statului roman", organizata de European Roma Institute for Arts and Culture. In interventia sa din deschiderea…

- Vineri, 2 martie 2018, la Casa de Cultura ”Ion Sangerean” din Ocna Mureș, se va desfașura, cu incepere de la ora 17.00, evenimentul ”MARȚIȘOR CALATOR”. In cadrul acestuia vor avea loc expoziții de pictura și costume populare stilizate, programe artistice susținute de cursanții claselor Școlii de arte…

- "Nivelul de salarizare a fost crescut in domeniul Educației și in domeniul Sanatații de doua sau de trei ori in anul 2017, va mai fi crescut o data in anul 2018. Medicii vor merge la nivelul maxim din 2022 pe grila de salarizare, iar oamenii iși vor schimba planurile de a pleca din țara. Legat de…

- Monica Babuc a detaliat procesul prin care urmeaza sa fie redeschise mai multe școli din țara noastra, supuse anterior unui proces de reorganizare. Mai mult, ministrul Educației a precizat și ce reforme se vor face, începând cu noul an școlar, în programele de studii. În…

- Un acord de cooperare regionala a fost semnat vineri, la Cluj, de patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia, care au constituit astfel Alianta patronala a tarilor est-europene, cu scopul de reprezenta unitar interesele mediului de afaceri din aceste tari…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, iși primește recompensa, dupa ce a fost mazilit din Guvern, in locul sau fiind numita Sorina Pintea.Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a anunțat ca Florian Bodog va prelua Comisia de Sanatate din Senat, inlocuindu-l pe Ion Rotaru.…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca ALDE nu va sustine cresteri de taxe si impozite: "Singura solutie eficienta de crestere a veniturilor este cresterea gradului de colectare, ceea ce nu inseamna sufocarea mediului de afaceri cu controale si reglementari, ci claritate, predictibilitate, respect…

- Susținut frenetic de liderii Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, Valentin Popa, ministrul propus al Educației, este ironizat de Sorin Dragne, șeful sindicaliștilor din invațamant, filiala Sector 1.Citește și: Vlad Voiculescu, mesaj NEAȘTEPTAT catre ministrul propus al Sanatații:…

- Dupa nominalizarea Sorinei Pintea ca ministru al Sanatatii, presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca managerului Spitalului Judetean Baia Mare este un profesionist desavarsit in domeniul sanatatii. “Sorina Pintea indeplineste cumulativ doua conditii esentiale pentru un ministru PSD: 1. Este…

- Un raspuns mai aparte l-a avut ministrul Agriculturii. Urmariți in clipul de mai sus declarațiile miniștrilor. Reporter: Un guvern integru doriți? Petre Daea: Hrana, hrana pentru populație... bunastare pentru toți! Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei ca nu crede ca in Guvern se va regasi vreo…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- Liderii social democrati se afla, la ora transmiterii stirii, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in care se valideaza lista ministrilor din Cabinetul Dancila. printre numele noi sunt cele ale Rodicai Nassar, Adrian Dobre sau George Ivascu. Lista vehiculata: Viorel Stefan ,…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS.Printr-un alt decret,…

- Clujul, in continuare fara ministri in Guvernul PSD De cand a revenit PSD-ul la putere in 2016, Clujul nu a mai avut niciun ministru in Guvernele Grindeanu si Tudose si se pare ca nu va avea nici in Cabinetul condus de Viorica Dancila. Liderii organizatiilor judetene ale PSD si conducerea centrala…

- Pentru viitorul an universitar, vor fi alocate 200 de locuri pentru aceasta disciplina, suplimentarea acestora primind zilele trecute avizele de le ministerele Apararii, Educației și cel al Sanatații. Dublarea numarului de locuri pentru Institutul Medico-Militar a trecut de la stadiul de primisiune…

- Pe data de 29 ianuarie, urmeaza ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare. Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si…

- Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si fostul Executiv Tudose, respectiv premier, 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, si 26 de portofolii, 2 ministri fiind delegati. In total, noul Cabinet va avea, ca si cel precedent,…

- Cristian Paturca, autorul "Imnului golanilor", melodie simbol a Pietei Universitatii, a fost comemorat de mai multi membri ai Asociatiei "21 Decembrie 1989", prieteni si colegi de trupa, joi, la 7 ani de la moartea sa, la monumentul sau din Piata Universitatii. Participantii la comemorare…

- Guvernul Dancila. Dupa demisia lui MIhai Tudose, se vor operra mai multe modificari in Guvern, miniștrii care l-au susținut pe fostul premier urmand sa nu se mai regaseasca in noul Cabinet condus de Viorica Dancila, in cazul in care președintele va acceptat propunerea PSD-ALDE pentru șefia Executivului.…

- Nicoleta Dumitrescu Autoritatile locale din comuna Paulesti se pot lauda ca, in ceea ce priveste domeniile Educatie, Cultura si Sanatate, locuitorilor le sunt oferite conditii similare celor existente in mediul urban. Astfel, in ultimii ani, administratia locala a investit foarte multe fonduri astfel…

- 14 personalitați de la noi care au promovat valorile culturii autohtone au fost premiate la Gala organizata de ministerul Educației, Culturii și Cercetarii. "Elena Ilescu, director muzeul raional de istorie și etnografie din Telenești.

- Ministrul Teodor Melescanu, vizita la Cernauti, in Ucraina Liviu Pop, ministrul Educatiei, Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, depun coroane de flori la poetului Mihai Eminescu, la Cernauti. Foto: Agerpres. La Cernauti,…

- Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, a declarat la RFI ca rezolutia formatiunilor maghiare din Romania privind autonomia Tinutului Secuiesc este un act de ostilitate la adresa statului roman, care este unul dintre cele mai prietenoase state europene cu minoritatile nationale.Norica…

- Iranul a interzis învatarea limbii engleze în scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca învatarea timpurie a acestei limbi deschide calea „invaziei culturale” occidentale, transmite agentia Reuters.…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 4 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.

- Senatorul PSD de Constanța, Nicolae Moga, este de parere ca partidele coaliției ar fi trebuit sa abordeze legile in ordinea prioritaților, incepandu-se cu Sanatatea, insa decizia ar fi fost politica. Tot el susține ca a refuzat sa semneze noul proiect de lege inițiat de deputatul Catalin Radulescu,…

- Deschiderea oficiala a sezonului de schi la Predeal va marca începutul Anului Centenar al României. Vineri, de la ora 17.30, cel mai lung tricolor din tara, cu dimensiuni de 150/4,5 metri, va fi desfasurat pe pârtia Clabucet, iar dupa evenimentul de la Predeal va fi dus în…

- Profesoara de Romana Cristina Tunegaru a criticat-o pe Ecaterina Andronescu, care a aruncat o carte pe jos, joi, in plenul Parlamentului. Este vorba de ,,Ferma Animalelor" a lui George Orwell. Dascalul a afirmat ca o eleva din clasa a V-a care respecta mai mult cartile fata de un fost ministru al Educatiei.

- Reprezentanti ai mediului de afaceri, ai celui universitar, responsabili din administratie, oameni din lumea sportului, dar si a spiritualitatii au avut prima intalnire de lucru dupa semnarea „memorandumului pentru Bihor”, documentul care stabilea care sunt obiectivele de investitii ale judetului,…

- Știrea zilei în Republica Moldova este înlocuirea a șase miniștri. O remaniere guvernamentala importanta, care a fost anunțata de liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Deși Guvernul a crescut în încrederea cetațenilor, deși Moldova a avut câteva progrese consemnate atât…

- Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu, fost ministru al Educației, va fi cercetat in continuare de DNA sub control judiciar in dosarul "Cutezatorii", a decis marti Inalta Curte de Casatie si Justitie.Mihnea Costoiu a facut o plangere la instanta suprema, prin care solicita ridicarea controlului…

- "Stiti cat ne costa, in 2018, pensiile speciale ale militarilor? Deci: la ministerul Apararii se aloca 3,51 miliarde de lei, la Interne, 3,75 miliarde si la SRI 634 de milioane de lei. Sume bine camuflate sub frumoasa denumire de "asigurari sociale". Total: circa 7,9 miliarde de lei. Si acum, bam-bam:…

- Mai precis, dupa cum anunta la final primul documentar din aceasta serie, sprijinul pentru aceasta deplasare a fost oferit de "Ministerul Culturii din Federatia Rusa, Centrul Rus de Stiinta si Cultura, Ambasada Federatiei Ruse, Lukoil Petrotel Romania, Radisson Cruise Moscova, Flori de Ie". Documentarul…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, o critica pe Principesa Margareta, reprosandu-i ca nu a facut nimic pentru Savarsin „in afara de a-i exploata frumusetile” si ii recomanda ca,inainte sa aiba grija romanilor,sa-i plateasca in mod corect pe oamenii care lucreaza acolo pentru Casa Regala.…

- Potrivit raportului intocmit de Comisia Europeana, rata de parasire timpurie a scolii a crescut in Romania, in 2016, la 18,5% , fata de 17,3% cat era in anul 2013 si aproape s-a dublat fata de media europeana unde procentajul este de 10%. „Monitorul educatiei si formarii 2017” mai arata…

- Binecunoscuta actrița Carmen Tanase a scris un mesaj extrem de dur dupa moartea Regelui Mihai. Romania este in doliu dupa moartea Regelui Mihai I, care a incetat din viața marți , 5 decembrie 2017. Regele Mihai, care a fost alungat de doua roi din țara , era bolnav de multa vreme și s-a stins din viața…