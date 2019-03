Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare este anuntat, pentru aceasta seara, in Piata Victoriei, fata de ordonanta de urgenta care modifica legile justitiei, informeaza RomaniaTv.net. Miscarile civice Coruptia Ucide, Geeks for Democracy, Initiativa Romania si Rezistenta au anuntat un protest pentru duminica, intre orele…

- Sub lozinca "Abrogati si apoi plecati", un miting de protest a fost anuntat pentru duminica, de la ora 18, in Piata Unirii. Pe pagina de Facebook a evenimentului, pana vineri la ora 13.00, peste 1.300 de ieseni au anuntat ca vor participa ori s-au aratat interesate sa participe la protest. La evenimentul…

- Situație aberanta in Timiș. Filiala județeana a Pro Romania este condusa nici mai mult nici mai puțin de un primar PSD. Uns in funcție cu sprijin de la București, Nicolae Birau, primarul PSD din comuna Variaș, nu a demisionat din partidul din partea caruia a obținut fotoliul de primar.Mai…

- Noi informații apar in cazul barbatului care a murit, ieri, dupa ce a fost lovit de tramvai, in Capitala. Inițial, s-a spus ca omul ar fi alunecat. Ulterior, mai mulți martori au susținut ca victima a fost impinsa. Care este adevarul?

- Activitațile social-filantropice ale voluntarilor Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului sunt diverse și numeroase. De pilda, recent aceștia i-au donat 11 combine frigorifice Spitalului Clinic „Dr. Victor Babeș”, din București. Aparatele sunt de un real folos secției de boli infecțioase unde sunt…

- Grupurile #Rezist anunta o noua mare manifestatie in Bucuresti, de aceasta data de sustinere a valorilor europene in fata abuzurilor PSD-ALDE, cu ocazia venirii la Bucuresti a tuturor liderilor importanti ai Uniunii Europene. Mitingul va avea loc pe 10 ianuarie in Piata George Ebescu, langa Ateneu.…

- Germania il vrea pe Klaus Iohannis in locul Vioricai Dancila. Bernd Fabritius a fost intrebat cine ar trebui sa stea in capul mesei, in timpul presedintiei romanesti a Consiliului UE, presedintele Klaus Iohannis sau premierul Viorica Dancila? Raspunsul oficialului a fost ferm: Klaus Iohannis!…

- Intentia autoritatilor din Romania de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente in Europa de Est cat de vulnerabile pot fi in aceasta regiune, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro. Confruntat cu un deficit de aproximativ 30 miliarde lei, Guvernul…