Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de biologi, chimisti si biochimisti din sistemul sanitar si invatamantul medical superior protesteaza sambata, in fata sediului Guvernului, impotriva Legii-cadru 153/2017 de salarizare a personalului platit din fonduri publice si pentru reglementarea profesiei, informeaza...

- Cateva zeci de biolologi si biochimisti protesteaza sambata in Piata Victoriei din Capitala, nemultumiti de modul de aplicare a legii salarizarii. Ei spun ca exista diferente salariale prea mari intre ei si medicii de laborator.

- Mai multi biologi si chimisti din sistemul public si privat sanitar vor organizata sambata, 17 martie, incepand cu ora 12.30, in fata sediului PSD din Baia Mare un flashmob de sustinere a protestului colegilor acestora care se desfasoara maine la Guvern. Adunarea se va desfasura sub sloganul “Biologii,…

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala.Actul normativ…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de neconstitutionalitate se precizeaza ca aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie. Seful statului arata ca legea…

- Deputatul PSD de Suceava dr. Maricela Cobuz a depus, ieri, o declaratie politica la Camera Deputatilor cu privire la semnificatia Zilei Mondiale a Rinichiului, pe 8 martie 2018. Maricela Cobuz a tinut sa precizeze faptul ca Ziua Mondiala a Rinichiului este sarbatorita in fiecare an, in a doua joi a…

- Miercuri, 7 martie 2018, biologii, biochimistii si cimistii de la Spitalul Municipal Gavril Curteanu din Oradea au intrat in greva spontana intre orele 9:00 – 11:00. Motivul invocat este grila de salarizare. „In data de 14.02.2018, 652 de biologi, biochimiști și chimiști din sistemul…

- Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a anuntat ca Ministerul Sanatatii va modifica Legea transplantului. Astazi, Maricela Cobuz, a depus o declarație politica la Camera Deputaților cu privire la semnificația Zilei Mondiale a Rinichiului – 8 Martie 2018. In cadrul declarației politice, Maricela…

- Comisia pentru Munca si Protectia Sociala din Camera Deputatilor a respins amendamentele sindicalistilor din Sanatate. Astfel, reprezentanții Federației SANITAS, prezenți la ședința Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor de astazi, 6 martie, au argumentat mai bine de patru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- In urma cu cateva zile, am participat la o intalnire cu presedintele Sindicatului Solidaritatea Sanitara Cluj, domnul Radu Vasile, care reprezinta peste 3000 de angajatii din 6 judete: Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Sibiu, Arad si Timisoara. In Federatia Solidaritatea Sanitara Romania sunt inscrisi peste…

- In actuala lege a salarizarii, sporul ramane de doar 15 la suta si se va calcula pe salariul stipulat in legea veche. Aceasta anomalie trebuie corectata, ca procent, prin alinierea la prevederile Codului Muncii, iar ca valoare prin aplicarea procentului pe salariul actual.

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Discuții importante au loc miercuri, in ultima zi de februarie, la biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Surse guvernamentale au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO ca mai mulți miniștrii vor discuta cu liderul PSD despre modificarile la legea salarizarii.Discuțiile se vor purta…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări…

- Potrivit MApN, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Nationale a fost finalizata, luni, procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete HIMARS, prin semnarea scrisorii de oferta…

- In prezența secretarului de stat Mircea Dușa și a șefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Naționale a fost finalizata luni, 26 februarie, procedura legala de achiziție a primelor trei sisteme de rachete „HIMARS”, prin semnarea scrisorii de oferta și…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. ''În temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra. Aceasta a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care "ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile". Este vorba de Ordonanta…

- ANAF nu va mai trimite notificari prin posta. Teodorovici: Sa vedeți ce frumos vom rezolva Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Fiscul cheltuie anual zece milioane de euro pe plicurile pe care le trimite contribuabililor, adaugand ca se discuta un set de propuneri la nivelul…

- USR cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru inechitatile produse de Legea salarizarii, sustinand ca aceasta a refuzat sa-si asume acest proiect si a pasat responsabilitatea Parlamentului, potrivit unui comunicat de presa. „Luna februarie a adus factura pentru Legea salarizarii,…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- „S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri”, a declarat ministrul Muncii și a explicat ca nu a pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniştrilor, luni seară, în prima întâlnire în această…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a anuntat, marti, ca Formularul 600 nu mai trebuie depus si ca Guvernul va gasi alte solutii. ”La sedinta de Guvern de maine, va fi discutata o OUG prin care vom amana acest formular pana la final de martie, timp in care vom incerca sa gasim cea mai buna solutie…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, înainte de începerea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. "Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate care la instalarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind organizarea Monitorului Oficial care vizeaza trecerea acesteia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare.

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- Cum se vor acorda in 2018 cresterile salariale in cazul personalului incadrat pe functiile de medic si asistent medical din spitale? Ministerul Muncii: Incepand cu 1 ianuarie 2018, medicii si asistentele medicale beneficiaza de majorarea cu 25% a salariilor fata de luna decembrie 2017. Incepand…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea OUG 67/2017 pentru modificarea si completarea OG 39/2005 referitoare la cinematografie. Pe 20 decembrie 2017, Camera Deputatilor a aprobat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea OUG 67/2017…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, informeaza AGERPRES . Art. 34 al…

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…

- Acestea sunt categoriile generale de pensii, la care are "vocație" orice roman, de la caz la caz, daca indeplinește criteriile de acordare. In plus fața de acestea, mai sunt și pensiile de serviciu, cele reglementate prin alte acte normative și pe care le pot primi numai cei care au avut anumite…

- Modificarile aduse legilor justitiei, legea privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si cea referitoare la reducerea pedepselor executate in penitenciare in conditii improprii au fost cele mai dezbatute acte normative adoptate de Camera Deputatilor in anul 2017.

- CHIȘINAU, 24 dec – Sputnik. Legea privind sistemul public de pensii, intrata în vigoare în acest an, prevedea ca pensia anticipata poate fi stabilita cu cel mult trei ani anticipat vârstei standard de pensionare, care este de 63 de ani. Astfel, pensia anticipata…

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 161 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata in Camera…

- In sistemul public, romanii pot obține urmatoarele cinci feluri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata parțiala, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Acestea sunt categoriile…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu amendamente, inregistrandu-se 157 de voturi "pentru", 71 "impotriva" si patru abtineri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (3) al articolului 1 din…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 a fost adoptata miercuri, 13 decembrie, de Camera Deputaților. Deputatul dejean Cornel Itu a votat „pentru” adoptarea acestei legi. Legea…