Protest la Budapesta. Mii de oameni, nemulțumiți de legea muncii Mii de persoane au marsaluit sambata prin centrul capitalei ungare Budapesta pentru a protesta impotriva noii legi adoptate in decembrie privind orele de munca suplimentare, relateaza Reuters. Denuntate de critici drept favorabile "sclaviei", amendamentele la legea muncii prevad cresterea la 400 a numarului de ore suplimentare pe care angajatii pot fi solicitati sa le presteze anual, adica doua luni de munca in plus, pe care angajatorul le poate plati trei ani mai tarziu. Grupuri de opozitie au organizat mai multe actiuni de protest in ultimele saptamani la Budapesta si in alte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

