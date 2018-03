Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal slovac a ordonat serviciului de rezervari de automobile cu sofer Uber sa isi suspende activitatea in Slovacia, a anuntat, marti, un purtator de cuvant al tribunalului, ca urmare a unei actiuni demarate de soferii de taxi care sustin ca serviciul Uber reprezinta o concurenta incorecta, transmite…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca guvernarea trebuie sa stie ca este direct responsabila de dezbinarea provocata de unionisti, iar coruptia si saracia sunt cauzele pentru care oamenii „adera la un proiect marginal”. De asemenea, el spune ca alegerile parlamentare din 2018…

- Cateva sute de aradeni au participat, sambata, in localitatea Horia, la un protest inedit. Nemulțumiți de gropile din drumul județean in care iși distrig mașinile, oamneii au incercat sa le astupe singuri.

- Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: a – Autostrazi cu circulatia…

- La Bruxelles a inceput Consiliul European de primavara. Șefii de state și de guverne au pe agenda razboiul economic anunțat de Statele Unite contra blocului european, mai precis masura luata de Washington privind taxarea importurilor la aluminiu și oțel.

- Aproximativ 400 de medici psihiatri au semnat o scrisoare prin care isi manifesta nemultumirea fata de faptul ca salariile nu le-au crescut, asa cum fusese promis. Guvernantii ”au redistribuit saracia”, spune unul dintre semnatari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- „Forțele Detașamentului de Pompieri Caransebeș au fost solicitate sa intervina in sprijinul unui caine care, nu se știe cum, a reușit sa se cațere pe digul de pe str. Potocului din Caransebeș. Animalul nu reușea sa mai coboare de pe dig și era blocat acolo de ore bune, inca de pe timpul nopții.…

- Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 300 Ploiesti – Brasov din cauza unor copaci cazuti pe linia de cale ferata. Conform reprezentantilor ISU Brasov, un copac s-a prabusit pe calea ferata, iar un al doilea copac pe un vagon al unui tren, fara sa fie inregistrate…

- Stefan Roman, liderul sindicatului Sanitas Cluj, a explicat pentru „Adevarul” ca la sedinta de luni a fost mandatat sa ceara organizarea unui mars de protest care sa fie urmat, la scurta vreme, de greva generala. Principala nemultumire a sindicalistilor este ca majorarile salariale s-au aplicat doar…

- Traficul rutier este blocat pe DN1, in Busteni, unde trei masini s-au ciocnit dupa ce soferul uneia dintre acestea a adormit la volan. Sase persoane, intre care trei copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Șoferii de taxi din municipiul Suceava solicita autoritatilor sa ia masuri contra pirateriei din domeniu, principalii vizati fiind soferii care stau la iesirile din oras, preluand potentialii clienti ai acestora, care circula inspre Botosani, Falticeni sau Radauti.Situatia, veche de ani si ani de ...

- ANAF primeste o palma de la Banca Mondiala. Institutia considera ca tara noastra nu a facut niciun progres in reformarea Fiscului, asa ca se gandeste serios sa ne retraga proiectul de finantare. Este vorba despre un credit de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și restructurarea…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța duminica decizia profesorilor din 28 de județe, printre care și Prahova, de a nu participa la simularea examenului de Evaluare Naționala, care se desfașoara in perioada 5-7 martie 2018. O forma de protest fața de discriminarile din Legea salarizarii,…

- Eveniment pro-european, in Arges. Astazi, steagul Uniunii Europene, primit de la Parlamentul European, de la Bruxelles, soseste la Pitesti. Momentul va fi urmat de un miting de protest la adresa Guvernului Dancila.

- Europarlamentarul Daniel Buda a avertizat, in penul Parlamentului European de la Burxelles, ca “Romania risca sa ajunga o țara fara fermieri autohtoni și o imensa piața de desfacere”. Buda a cerut Comisiei Europene sa intervina de urgenta impotriva concurentei neloiale. Daniel Buda a spus ca a discutat,…

- Trenul 1576 care circula pe ruta Galati - Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, lt.col. Stefan Stoian, conform…

- Bistrițenii ies in strada și in aceasta duminica, in semn de susținere pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Acesta va avea loc in fața Instituției Prefectului, incepand cu ora 18:00.

- Cinci nave de razboi turce au amenintat vineri un vas italian care incerca sa desfasoare lucrari de explorare a gazelor naturale in largul coastelor insulei divizate Cipru, au facut cunoscut responsabili ciprioti, scrie AFP. Vasul grupului italian Eni este blocat in mare de la 9 februarie…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Mihai Gribincea, a declarat joi ca multi romani considera ca nu au ce vizita in Republica Moldova deosebit de ceea ce este in Romania, din cauza ca cele doua natiuni impartasesc aceeasi limba si aceeasi istorie. Diplomatul a participat la o conferinta de…

- Mediul de afaceri din România ar avea nevoie de cel putin 200.000 de oameni, dar munca la stat este mai atractiva pentru români, este de parere presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Românesc, Mohammad Murad.

- Protest spontan miercuri dimineața la Direcția de Sanatate Publica Dolj. Zeci de medici și asistenți medicali au ieșit in fața sediului nemulțumiți de aplicarea neunitara a legii salarizarii.

- VIDEO: Trafic feroviar complet blocat pe magistrala Bucuresti - Brasov Trafic feroviar blocat pe magistrala Bucuresti - Brasov, dupa ce o pasarela metalica din Gara de Vest Ploiesti s-a prabusit peste calea ferata, februarie 2018. Foto: Simona Uta. Traficul feroviar este complet blocat pe magistrala…

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor, conform Agerpres.ro. . Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta…

- Cateva sute de angajati CFR s-au adunat in fata Ministerului Transporturilor pentru a rememora inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933. Dupa ce au depus coroane, ceferistii au trecut la protest.

- Accesul la blogul principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalnîi, a fost blocat joi la ordinul Roskomnadzor, în urma cererii miliardarului Oleg Deripaska, vizat de o ancheta recenta realizata de Fondul de Combatere a Coruptiei, fondat de opozant, potrivit France Presse, citata…

- Brazilianul Marcelo, fundasul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a afirmat ca starul echipei Paris Saint-Germain, compatriotul sau Neymar, "s-ar integra" perfect in cadrul clubului madrilen, precizand ca este convins ca cel mai scump jucator al lumii "va evolua" intr-o zi la castigatoarea ultimelor…

- O masina cu insemnele Camerei Deputatilor a blocat joi, 8 februarie, in centrul municipiului Arad, poarta casei unei femei care sustine ca este bolnava. La volan se afla un cunoscut medic din Arad, tatal unui deputat PNL de Prahova.

- Un calugar de la Manastirea Bodrog a fost salvat din mijlocul Muresului de catre echipe ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, dupa ce a ramas blocat pe un bac, potrivit ZIUA de Vest.Calugarul a decis sa treaca Muresul cu ajutorul unui podul plutitor insa acesta s a blocat. Desi calugarul…

- Taximetriștii iși cer scuze, cu aproape o saptamana mai tarziu, de la timișorenii pe care i-au deranjat claxonand pe sub geamurile primarului Nicolae Robu, dar susțin ca acesta incurajeaza pirateria in domeniu. Șoferii pun la cale un miting de mari dimensiuni, pentru care așteapta acum avizele.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ironizat, marti, lista Trezoreriei americane cu personalitatile ruse susceptibile de a fi sanctionate, afirmand ca faptul ca nu se numara printre cei vizati este „ofensator“, releva agentiile internationale de presa.

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, scrie Mediafax, citand surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Taximetriștii din Timișoara continua lupta impotriva Uber. Astfel, in perioada imediat urmatoare, taximetriștii doresc sa depuna o plangere pentru concurența neloiala, la fel cum au procedat colegii lor din Cluj-Napoca, in speranța ca Uber va fi interzis. “Vom ataca in instanța Uber pentru concurența…

- Consiliul Concurentei a lansat miercuri in consultare publica doua ghiduri ce contin elementele esentiale pe care trebuie sa le prevada contractele de incredintare a prestarii serviciului public de alimentare a populatiei cu energie termica si a serviciului public de transport local de persoane.…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, înainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat în privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionând ca nu are de ce sa faca un pas înapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste între…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Oradea, ca UDMR nu are, in acest moment, dorinta de a intra la guvernare, afirmand ca nu exista o astfel de solicitare din partea coalitiei, dar ca UDMR ar colabora punctual cu noul guvern, pentru comunitatea maghiara, dar si pentru "sustinerea…

- Maia umilita de cetațenii nemulțumiți de activitatea ei! Peste 400 de oameni și susținatori ai Partidului "ȘOR” au organizat un flash-mob "Coridorul Rușinei" in fața sediului PAS scandand lozinci: "Maia noi nu suntem like-uri, noi suntem poporul".

- La aceasta ora, la Palatul Cotroceni are loc un protest! Mai mulți tineri, nemulțumiți de decizia lui Klaus Iohannis de a nominaliza-o pe Viorica Dancila drept premier, manifesta impotriva președintelui.știre in curs de actualizare

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat,…

- Apartamentele private care ofera cazare pentru turiștii straini creeaza concurența neloiala în sfera turistica. Deși desfașoara o activitate economica, acești patroni nu platesc taxe locale și impozite. Directorul Agenției Turismului, Stanislav Rusu, a declarat pentru IPN ca,…

- Apartamentele private care ofer cazare pentru turiștii strini creeaz concurenț neloial in sfera turistic. Deși desfșoar o activitate economic, acești patroni nu pltesc taxe locale și impozite. Directorul Agenției Turismului, Stanislav Rusu, a declarat pentru IPN, pentru a activa legal, proprietarul…

- Apartamentele private care ofera cazare pentru turistii straini creeaza concurenta neloiala in sfera turistica. Desi desfasoara o activitate economica, acesti patroni nu platesc taxe locale si impozite. Directorul Agentiei Turismului, Stanislav Rusu, a declarat pentru IPN ca, pentru a activa legal,…

- O companie urmeaza sa achite amenda de aproape un milion de lei in bugetul de stat pentru folosirea ilegala parțiala a unei marci comerciale. Ilegalitatea a fost constata de catre membrii Consiliului Concurenței.

- Protest matinal in satul Puhoi din raionul Ialoveni. Peste 100 de localnici au blocat drumul principal de la ora 6:00. Acestia sunt nemultumiti ca, acum șase zile, a fost anulata cursa de autobuz spre Chisinau.

- Iti oferim o lista cu 4 zodii rebele, care nu se multumesc cu barbati linistiti, ele vor baieti rebeli si rai, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt: Citeste si De ce femeile aleg mereu "baietii rai" 1. Berbec Femeia Berbec pune pasiune in tot ceea ce face si mai ales, in relatia…

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei. „In data de 19 decembrie…

- >Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor anunta un protest spontan miercuri la Primaria Bucuresti. „In data de 19 decembrie 2018 ne-a fost prezentata de catre Gabriela Firea aat noua, cat si cetatenilor bucuresteni ca facand parte dintr-un set de masuri menite sa combata pirateria existenta…

- Locuitorii Capitalei, care au intampinat probleme cu taximetristii, pot apela o linie verde pusa la dispozitie de Primarie. Astfel, daca se lovesc de taximetristi care refuza curse, au un comportament necivilizat sau negociaza pretul unei curse, bucurestenii se pot plange la 0800.800.868. Numarul a…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, doar 17% apreciind ca directia in care se indreapta tara este cea buna.Mai mult de jumatate dintre romani, 59%, se declara deloc multumiti sau nu prea multumiti de felul in care traiesc, procentul celor…