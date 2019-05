PROTEST la Bruxelles 4 mai. Bădiță și Cârstoiu, prezenți - live text + video Protestul este intitulat astfel pe Facebook: „Bruxelles, 4 mai 2019. Toți pentru Romania, Toți pentru Europa". Printre protestatarii aflați la Bruxelles se numara Tudor Carstoiu, membru PACT, Florin Badița de la Corupția Ucide și Sandu Matei. DC News va va transmite informații live, imagini și videouri de la protestul din Bruxelles. Stați cu noi! Protest 4 mai 2019. Trei mesaje Protest 4 mai 2019. Trei mesaje „Miscarea Civica Diaspora Belgia și comunitatea ACORD DIASPORA cheama toți romanii cinstiți la Bruxelles, sambata, 4 mai 2019, ora 14.00, in Place de l Albertine. Evenimentul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

