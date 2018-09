Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru locuitorii satului Zahoreni din raionul Orhei. O portiune de peste jumatate de kilometru de drum, care leaga strada centrala cu biserica, a fost reabilitata, iar oamenii vor ajunge mai usor spre lacas.

- Numerosi localnici din Harmanesti, multi dintre ei veniti de la munca din strainatate, au participat la un amplu protest. Oamenii sunt nemultumiti ca nu au demarat inca lucrarile de asfaltare la DJ 281C.

- Catalin Radulescu, unul dintre cei mai vocali social-democrați, susține ca nu se ajungea la violențe in Piața Victoriei daca șefii partidului din care face parte ar fi facut plangeri penale impotriva celor care au instigat la violența. Totodata politicianul a vorbit și de plangerea penala pe care…

- „Nu cunosc un caz in istorie in care limbajul public vulgar sau jignirile de orice fel sa fi adus beneficii sociale. Poate ca acest tip de discurs ii racorește pe unii sau ii distreaza pe alții. Poate ca este argumentat ca o forma inedita de protest, in oglinda cu lipsa de respect manifestata uneori…

- Cativa oameni s au strans astazi in fata sediului Politiei Rutiere din Capitala. Cei prezenti au afisat un banner si au scandat lozinci precum "Politia Romana e o sluga buna " sau "Vrem placutele napoi si pastrati mesajul voi "."Nu i s a spus nimic la vama din senin apare un dosar penal, i se pune in…

- Un șarpe imens a bagat spaima in locuitorii Slatinei. Șarpele boa, lung de mai bine de doi metri, era de fapt animalul de companie al unui turist german. Omul se plimba prin oraș cu șarpele de gat iar un locuitor a sunat la 112, solicitand intervenția Poliției. Oamenii legii l-au rugat sa-l țina in…

- Aproximativ zece persoane incearca sa blocheze circulația in apropierea monumentului Fantana Mioriței din Capitala, in semn de protest fața de ultimele modificari ale codurilor penale. Șoseaua București – Ploiești, foarte aglomerata la aceasta ora, este complet blocata prin traversarea trecerii de pietoni.…