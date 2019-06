Protest la Baia de Aramă. Zeci de oameni, în fața primăriei. Se organizează pentru a merge la Sorina. Video Cateva zeci de oameni s-au strans duminica dimineața in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, din județul Mehedinți. Aceștia au anunțat ca vor pleca in jurul pranzului spre Craiova, cu un autocar. „Mergem sa o vedem pe Sorina, sa vedem daca e bine”, a spus unul dintre participanții la protest. Oamenii poarta pancarte pe care scrie „Nu distrugeți fericirea unui copil” și au scandat in fața primariei „Sorina noi vom lupta, traficanții nu te ia”. Proteste au avut loc și vineri și sambata, in fața casei din care a fost luata fetița. Oamenii acuza autoritațile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

