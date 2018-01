Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- Societatea civila reacționeaza dupa desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim ministru. Comunitatea Corupția Ucide a comentat, intr-o postare pe o rețea de socializare, ca președintele Klaus Iohannis a facut astazi un gest inacceptabil de complicitate cu PSD.

- Mai multe persoane protesteaza, miercuri seara, in fata Palatului Cotroceni, actiunea fiind organizata de Initiativa Romania, care condamna decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna premier pe Viorica Dancila, spunand ca nu a facut un minim efort de conditionare a desemnarii candidatului PSD…

- "Presedintele putea alege pe oricie din partea PSD, dar nu pe doamna Dancila, care este varianta feminina a lui Liviu Dragnea(...) Pur si simplu s-a predat, presedintele a predat intreaga putere in mainile unei gasti cu interese directe", a afirmat un alt manifestant. "De 1 an de zile protestam pentru…

- Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21.00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia". Ei au fost legitimati de catre jandarmi, care…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Viorica Dancila, desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de premier, are 53 de ani, iar de noua ani este europarlamentar. Ea este din Videle, a fost mai intai profesoara si este membru PSD din 1996, fiind, pe rand, presedintele Organizatiei de Femei PSD Videle, consilier local la…

- „Sa va fie rușine pentru modul in care va bateți joc de oamenii care v-au ales! UNLIKE de la mine!”, este unul dintre mesajele pe care Iohannis le-a primit pe pagina rețelei de socializare. Altcineva scrie: „Rușine domnule președinte! Va complaceți in colaca morala a unui partid fara scrupule și…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Dupa consultarile de miercuri de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa la ora 17.30 in care iși va anunța decizia. In aceste momente, conform informațiilor Digi24, Iohannis se intalnește cu Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, se afla, la ora transmiterii stirii, la Palatul Cotroceni, unde discuta cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat surse oficiale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate, Viorica Dancila a ajuns la Palatul Cotroceni dupa ce…

- La ora 17:30, președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa de la Palatul Cotroceni. Viorica Dancila, nominalizarea PSD de premier, susținuta și de ALDE, se afla in aceste momente la Palatul Cotroceni, unde a fost chemata la ora 16:30. Potrivit informațiilor DCNews, nominalizarea…

- USR i-a spus președintelui sa desemneze un premier care sa nu fie de la PSD. Liderul Uniunii, Dan Barna, a declarat, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis a precizat ca anticipatele presupun un proces complicat, in doua etape, care este greu de pus in aplicare. Dan…

- PMP propune doua variante de premier: Europarlamentarul Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Anunțul a fost facut, miercuri, la Palatul Cotroceni, de catre liderul PMP Traian Basescu. El a menționat ca PSD nu mai are legitimitatea de a mai deține guvernarea. ”Daca vor sa il faca președinte in al doilea…

- Europarlamentarul Catalin Ivan scrie ca nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier ii va asigura al doilea mandat președintelui Klaus Iohannis dar, in același timp, va „concentra puterea in mainile unui singur om”. El afirma, de asemenea, ca mai mulți membrii ai Parlamentului European…

- Atitudinea lui Iohannis este un semnal negativ pentru protestatarii care, în ultima vreme, au propus soluția alegerilor anticipate, scrie publicația Sputnik. Site-ul rusesc Sputnik este de parere ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerea Vioricai Dancila în funcția de…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca UDMR nu are vreun motiv sa nu fie de acord cu nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier.

- Europarlamentarul Catalin Ivan sugereaza ca membrii Comitetului Executiv Național au fost mințiți atunci cand le-a fost prezentata anvergura europeana a Vioricai Dancila. Ivan spune ca nominalizarea acesteia a fost primita cu amuzament și perplexitate de colegii de la Bruxelles iar europarlamentarul…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. Liderul PSD i-a spus lui Klaus Iohannis…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Uniunea Salvati Romania va participa la consultarile de la Cotroceni si va solicita presedintelui Klaus Iohannis sa faca o propunere de premier din afara coalitiei PSD-ALDE. 'In momentul de fata, noi consideram ca solutia corecta este cea a alegerilor anticipate. Orice prim-ministru care va fi propus…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni cu sugestia de a se instala cat mai repede un Guvern pentru a pune punct crizei politice. In ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, Hunor spune ca nu o cunoaste, dar ca liderii UDMR ii vor sta la…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Au aparut primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este încrezator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor înainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele…

- Tudose vrea sa se duca personal cu demisia la presedintele Iohannis - surse Premierul in exercitiu Mihai Tudose se va duce personal, marti, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta demisia sefului statului Klaus Iohannis dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic. Surse guvernamentale…

- PSD este din nou la mâna lui Klaus Iohannis. Presedintele declara ca daca social democratii nu sunt în stare sa guverneze, nu va mai numi un alt premier de la PSD. „Daca si acest Guvern ar cadea, ar rebui sa îmi pun întrebarea la modul extrem serios daca PSD ar…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Un numar de nouasprezece asociații și comunitați on-line i-au scris președintelui Klaus Iohannis pentru a-i cere acestuia sa sesizeze Comisia de la Veneția in problema modificarii legilor justiției.

- Deputatul PSD Florin Iordache a trimis, joi, Ministerului de Externe textul tradus in limba engleza al celor trei legi adoptate recent de Parlament privind domeniul Justitiei. Alaturi de textele traduse, Iordache a trimis si un rezumat al amendamentelor depuse, sustin surse parlamentare. Pe…

- Carmen Iohannis a sosit zambitoare si le-a urat "Craciun fericit" celor care o asteptau, relateaza News.ro. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au asistat impreuna la slujba de Craciun, la Biserica romano-catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde merg de fiecare…

- Modificarile din justitie provoaca valuri uriase in plan extern. Secretarul general al Consiliului Europei i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care îl îndeamna sa apeleze la expertiza Comisiei de la Venetia.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis prin care il indeamna sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile aduse de Parlamentul Romaniei legilor justitiei.„Domnule presedinte,…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei. „Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs…

- Comisia de la Veneția critica articolul 7 al Legii educației din Ucraina, care se refera la folosirea, in educație, a limbii de stat, a limbilor persoanelor aparținand minoritaților naționale și a altor limbi. Luna trecuta, președintele Klaus Iohannis declara ca omologul sau ucrainean i-a promis „ca…

- Aflat la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, organizat la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu omologul sau ucrainean, Petro Poroșenko „Am avut o întâlnire bilaterala. Am pus imediat în discuție tema învațamântului…

- Președintele i-a invitat pe al doilea și al treilea om in stat la Parada de 1 Decembrie și la festivitatea de la Palatul Cotroceni. Anul trecut, cei doi nu au fost invitați, motivul invocat fiind ca sunt ”penali”. [citeste si] Sociologul Marius Pieleanu a explicat, pentru DCNews, schimbarea…

- NEWS ALERT Dezbatere pe legile Justitiei. Comisia, condusa de Florin Iordache VIDEO Comisia parlamentara de punere in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale, condusa de Florin Iordache, a inceput miercuri dezbaterile la proiectele de modificare a legilor Justitiei. Ministrul…

- Parlamentul va constata daca este nevoie de un aviz de la Comisia de la Veneția referitor la proiectele de modificare a legilor Justiției, a declarat, miercuri, președintele Comisiei parlamentare speciale privind domeniul Justiției, Florin Iordache. Întrebat în legatura cu faptul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat vineri dimineața la declarațiile de ieri ale lui Klaus Iohannis, din conferința de presa de la Palatul Cotroceni, care a criticat proiectul de modificare a Legilor Justiției despre care spune ca cioparțește legislația. Liderul social-democraților a declarat…

- Presedintele moldovean a avut, luni, o intrevedere cu Daniel Ionita, ambasadorul Romaniei la Chisinau. In cadrul acestei intalniri, Dodon i-a inmanat o scrisoare ambasadorului roman adresata presedintelui Klaus Iohannis. ”Un temei important pentru intalnirea de astazi a fost dorinta mea…