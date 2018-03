Protest inedit pentru redeschiderea spitalului din Negresti | VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- In zona Banatului exista o localitate pe care turiștii o considera ”Mica Elveție” a Romaniei. Se spune ca aici poți respira cel mai curat aer din toata Europa, iar noaptea poți admira cel mai frumos cer plin de stele. Este vorba despre satul Poiana Marului. Conform digi24.ro, aici a fost la inceput…

- Mai multi angajati ai Spitalului de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Grajduri au declansat luni dimineata un protest spontan. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare. La Spitalul din Grajduri sunt internati bolnavi cu afectiuni psihice care au comis fapte foarte grave, deci care…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti, insa rezultatele sunt dinainte cunoscute. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica…

- Un protest inedit este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD, scrie Romania TV.Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite…

- Mizeria, nepasarea și degradarea au cuprins iremediabil orașul din care provine președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Daca pe șeful de județ nu il mai intereseaza demult soarta mizerului oraș, nici autoritațile locale nu sunt mai breze. Targul saptamanal arata ca dupa bombardament,…

- Primarul Timisoarei si-a facut o obisnuinta din a insulta si a eticheta jurnalistii, folosind de-a lungul timpului expresii ca "ultrapenibili", "nesimtiti", "idioti si idioate", "nu ne tragem in sireturi, cand o sa aveti cariera facuta de mine cu cinste si cu munca multa, atunci puteti sa va apropiati…

- Basistul Mihai Moldoveanu si formatia JazzyBIT reprezinta Timisoara la Mastering The Music Business, conferinta care se adreseaza in primul rand artistilor independenti, dar si echipelor acestora: manageri, agenti de booking, agenti de PR, tour manageri etc cat si tuturor celorlalti profesionisti ai…

- Americanii isi distrug armele personale in semn de protest fata de masacrul comis intr-o scoala din Florida. Oamenii posteaza pe retelele de socializare inregistrari cu momentul in care taie tevile pustilor sau pistoalelor pe care le detin.

- Orasul s-a umplut de cladiri noi. Desi arhitectura acestora nu este una spectaculoasa, diferentele fata de imobilele vechi sunt numeroase. Cladirile noi sunt mai suple, mai colorate, mai usoare fata de monolitii cenusii si greoi ridicati in urma cu zeci de ani. Una dintre aceste diferente se poate vedea…

- Daca nu sunteți de acord cu decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader, care a cerut revocarea procurorului șef al DNA, haideți in strada! In Piața Operei este programat duminica, 25 februarie, un nou protest. Imbracați-va bine, pentru ca meteorologii anunța temperaturi cu minus.

- REPROFILARE… Fostele saloane ale spitalului vechi din Negresti au devenit casa pentru oamenii nevoiasi din oras. 11 persoane traiesc acolo de pe o zi pe alta, in conditii insalubre. Magda Savuica, initiatoarea proiectului “Dragoste in actiune”, i-a vizitat zilele trecute, iar imaginea i-a ramas intiparita…

- Astazi, 21 februarie 2018, incepand cu ora 10:00 o mama din municipiul reședința de județ a ieșit in strada pentru a-și exprima nemulțumirea fața de sistemul de invațamant din Botoșani.

- Un protest spontat a izbucnit, marti, în Salina Slanic din judetul Prahova. Angajatii, nemultumiti de salariile mici si de lipsa unor investitii semnificative, au refuzat sa iasa din subterna, transmite Agerpres.

- Protest inedit la un meci din Bundesliga. Fanii au aruncat cu mingi de tenis pe teren fiind nemultumiti de faptul ca partida a fost programat luni seara si nu in weekend, asa cum de cele mai multe ori se intampla.

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, intre care si doi copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica seara, pe DN 7, intre orasele Deva si Simeria, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a colizionat cu un autoturism care circula regulamentar. Din primele cercetari…

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri intr o conferinta de presa ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md citate de Agerpres.ro. Chirtoaca a subliniat ca renunta la mandat…

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- Sute de mamici vor sa iasa in strada la Targu Jiu, fiind nemultumite de conditiile oferite in spitalele gorjene. Mamicile s-au mobilizat pe o rețea de socializare și intenționeaza sa organizeze o acțiune de protest, luni, 19 februarie, de la ...

- Chiar daca inca nu au depus o cerere oficiala la Primaria Municipiului Targu Jiu pentru aprobarea unui protest, mamele din oraș s-au organizat, deja, on-line pentru organizarea acestei acțiuni. Pe un site dedicat mamelor din Targu Jiu, sute de femei s-au aratat nemulțumite de…

- Locuitorii din cel mai nordic oraș din lume, Longyearbyen, din Norvegia, se confrunta cu o serie de legi mai puțin obișnuite. De exemplu le este interzis sa moara, sa aiba pisici sau sa iasa din localitate fara pușca, scrie The Sun, potrivit Libertatea.ro.

- Avionul care a transportat delegatia oficiala nord-coreeana, printre care sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a aterizat vineri in Coreea de Sud, o istorica premiera cu cateva ore inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, anunta AFP. Aparatul purtand inscriptia…

- Producatorii din industria farmaceutica spun ca sumele platite de ei pana acum depașesc bugetul anual alocat de Stat pentru decontarea medicamentelor. Doua organizații importante din industria farmaceutica au adus, din nou, in atenția autoritaților un subiect care constituie in ultima perioada principalul…

- Joi, 1 februarie 2018, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitu-lui Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, parohiile: Sf. loan, Sf. Nicolae, Sf. Treime, Sf. Ilie si Cioflec, din orasul Gaesti, au daruit Caminului de batrani de la Jugureni produse igienico-san-itare, necesare bunei desfasurari a activitatii…

- Membrii comunitatii Declic vor duce luni, în Senat, petitia &"Toti pentru justitie&" semnata de peste 142.000 de oameni, prin care au cerut sefilor celor doua Camere ale Parlamentului sa nu modifice legile justitiei.

- Un primar din Timis este acuzat de mai multi subordonati ca foloseste banii publici pentru a-si satisface mici mofturi. Este vorba de primarul din Buzias, Sorin Munteanu, care de ceva vreme urmareste live si prin intermediul unei camere 4K, slujba de la biserica din localitate, semnalul fiind transmis…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise in urma unui atac sinucigas in Yemen. Potrivit politiei, mai multi atacatori au deschis focul asupra punctului de control din orasul Ataq, capitala provinciei Shabwa. Ulterior, un atentator a intrat cu masina in zona delimitata si a detonat un dispozitiv exploziv.…

- O analiza comparata a site-urilor primariilor din municipiile și orașele vasluiene arata ca tot orașul reședința de județ e fruntea la prezența online, prin diversitatea informațiilor, accesibilitate și gradul de interacțiune cu cetațenii, și e urmat indeaproape de… orașul Negrești! Cel mai prietenos…

- Un numar de 104 adunari publice de protest au fost inregistrate in anul 2017 in municipiul Galati, in crestere cu 126,09% fata de anul 2016, cand s-au desfasurat aproximativ 40 astfel de manifestari, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Galati,…

- Fracțiunea Partidului Liberal din Consiliul Municipal Chișinau o acuza de incompetența pe primarul interimar al capitalei, dar fiind faptul ca la o saptamana dupa ninsoare, strazile nu sunt inca curațate. In cadrul unei conferințe de presa, consilierul municipal liberal, Ion Cebanu, a facut comparație…

- UPDATE: Medicii au reușit sa il salveze pe tanarul de la Negrești. Acesta este, in prezent, la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Vaslui. Ontrebat de medici despre cauza celor intamplate, barbatul refuza sa explice motivul pentru care a recurs la acest gest. Va ramane sub supraveghere medicala, spun…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres.ro. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele Justitia furata si a reunit oameni care, timp de 20 de minute,…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Infratirea municipiului Suceava cu unul dintre cele mai renumite orase din lume - Bethlehem, locul de nastere al lui Iisus Hristos, va fi discutata in sedinta de Consiliu Local de joi, 25 ianuarie.„Consiliul Local Bethlehem a aprobat asocierea cu municipiul Suceava. In sedinta de Consiliu ...

- Cel putin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost ranite marti dimineata in orasul german Eberbach, din landul Baden-Wuerttemberg (sud-vest), intr-un accident in care a fost implicat un autobuz scolar, relateaza AFP si DPA. In total, ”zece persoane” au fost grav ranite, a indicat intr-un comunicat…

- Protest matinal in satul Puhoi din raionul Ialoveni. Peste 100 de localnici au blocat drumul principal de la ora 6:00. Acestia sunt nemultumiti ca, acum șase zile, a fost anulata cursa de autobuz spre Chisinau.

- Orașul-stațiune Sinaia a avut, de-a lungul timpului, nu mai puțin de trei gari. Și cel mai interesant este ca parți din toate cele trei cladiri s-au pastrat pana in zilele noastre. Primul edificiu a fost inaugurat in 1879 si includea, printre altele, un salon de primire pentru Principele…

- Un concert inedit a avut loc in orasul Kirovsk din Rusia. Un grup de cantareti din Norvegia a impresionat localnicii cu mai multe melodii cantate cu ajutorul unor instrumente muzicale create din gheata.

- Cel mai mediatizat fotbalist din Liga 1 din aceasta perioada este capitanul Craiovei, Alexandru Baluta (24 de ani), pentru care Gigi Becali a oferit 2,5 milioane de euro, dar, deocamdata, oltenii nu au acceptat oferta. Inclusiv la reunirea lotului Universitatii Alexandru Baluta a declarat…

- Fotbalistul Adrian Petre, implicat intr-un proiect umanitar. Ajuta Secția de Boli Infecțioase a Spitalului din Arad. In prezdent, Adrian Petre evolueaza in Danemarca, la Esbjerg, unde a ajuns de la UTA. Adrian Petre are doar 19 ani, fiind cotat la 300.000 de site-ul de profil transfermarkt.com . Iata…

- INVENTIVI… Satui de craterele de pe drum, satenii din Rediu Galian, comuna Codaiești, au ales un mod inedit de protest: au dat la pește in balțile formate dupa ploaie. Oamenii sunt revoltați ca de ani de zile nu-i baga nimeni in seama și drumul se degradeaza continuu. Drumul care le leaga, celor din…

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stanga a avionului, in semn de protest fata de intarzierea cu o ora a imbarcarii si cu jumatate de ora in cazul debarcarii, relateaza site-ul BBC News. Continuarea pe ZFCorporate…

- In data de 31.12.2017, incepand cu ora 18.00, mai multe echipaje de jandarmi, politisti, pompieri si politisti locali vor actiona pentru asigurarea ordinii publice cu ocazia desfasurarii concertului de Revelion si a focul de artificii din Piata Palatului Culturii din Iasi. In zona scenei se va monta…

- Orasul american Las Vegas, aflat in statul Nevada, a stabilit un nou record duminica in ceea ce priveste cea mai indelungata perioada marcata de absenta totala a precipitatiilor, informeaza Xinhua. Ajunul Craciunului 2017 a marcat cea de-a 102-a zi consecutiva fara precipitatii in Las…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a concesionat catre o asociere de firme inclusiv unele servicii de pompe funebre ce puteau fi efectuate exclusiv de catre personalul Sectiei de prosectura, potrivit rechizitoriului prin care Danut Capatana, fostul manager al unitatii medicale, a fost…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat marti cu 12 voturi ”pentru” si 2 voturi ”impotriva” un raport de admitere la legea 317/2004 privind functionarea CSM. Dezbaterile din comisie asupra modificarii legii privind functionarea CSM au durat putin peste o ora. Comisia nu a adus…

- O judecatoare din orasul Causeni va fi cercetata penal. Decizia a fost luata de Consiliul Superior al Magistraturii, la cererea procurorului general, Eduard Harunjen. Este vorba despre magistrata Maria Terdea, suspectata de fals in declaratia de avere.

- In preajma Sarbatorilor de iarna, micutii pacienti, dar si specialistii de la Spitalul Clinic de urgenta pentru copii “Marie Curie” au primit un dar extrem de util unitatii medicale. Este vorba despre un incubator ce este folosit indeosebi pentru copilasii cu operatii, estimat la valoarea de 10.000…