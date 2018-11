Un protest inedit la poarta Spitalului Municipal din Orșova. Suparat ca unii consilieri municipali nu voteaza un proiect prin care sa fie cumparata o autoutilitara noua, managerul unitații medicale, Adrian Cican, a scos mașinile vechi la poarta și le-a afișat pe parbriz numarul de kilometri parcurși și numele consilierilor municipali care nu vor sa voteze. […] The post Protest inedit la spitalul din Orsova! Cum i-au facut de ras medicii pe aleșii locali appeared first on Cancan.ro .