- "Vestele galbene" au ieșit, din nou, in strada din nou in Franta. Este al saselea episod al manifestatiei. De aceasta data, au ales sa se adune in cartierul istoric Montmartre din Paris, unde cateva sute de 'veste galbene' au impanzit strazile.

- In asteptarea tensionata a unei declaratii oficiale, presa franceza publica o prima reactie a lui Emmanuel Macron despre protestele vestelor galbene, care au pus serioase probleme autoritatilor de la Paris. Sunt cateva cuvinte, pe care Macron le-ar fi spus echipei sale.

- Seful guvernului, care a facut aceste declaratii la iesirea de la o reuniune la Ministerul de Interne, a spus ca a fost mobilizat un dispozitiv de securitate 'exceptional prin mijloace, exceptional prin organizarea pe care am facut-o'. Autoritatile, care se tem sa nu fie reluate la Paris scenele…

- Mai multe obiective turistice din Paris se vor inchide sambata, dupa ce autoritațile au anunțat ca urmeaza un nou val de proteste violente ale „vestelor galbene”. Cel puțin 89.000 de polițiști vor fi detașați pe strazi, iar vehicule blindate vor asigura paza in capitala Franței, a anunțat premierul,…

- Imagini surprinse de o camera video corporala arata cum au vazut fortele de ordine franceze confruntarile cu protestatarii din miscarea „Vestele galbene“, care au avut loc sambata, la Paris.

- Duminica la ora 12.30 a inceput o reuniune a guvernului dupa incidentele grave produse sambata la Paris. Președintele Macron, revenit de la reuniunea G-20 a inspectat zona Arcului de Triumf,monument vandalizat de...

- Președintele Emmanuel Macron a vizitat, duminica, Arcul de triumf din Paris, monument vandalizat sambata de protestatarii, scrie Reuters. Vizita președintelui vine in contextul in care guvernul francez la in considerare declararea starii de urgența din cauza protestelor ”Vestelor galebene” și a celor…

- Ciocniri violente au loc, sambata, pe Bulevardul Champs Elysees din Paris, intre polițiști și “vestele galbene”, manifestanți care protesteaza fața de creșterea prețului la carburanți. Protestele continua de mai bine de patru ore la Paris, unde manifestanții au dat foc unor baricade ridicate pe Champs-Elysees.…