- ”Ticaloșia și parșivenia PSD-ALDE depașește orice imaginație, doar din disperarea de a salva un grup de infractori cocoțat in fruntea statului roman. Autoritatea Electorala Permanenta a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența pe care intenționeaza sa o adopte Guvernul,…

- Ministrul demisionar al Justitiei, Tudorel Toader, se va intalni miercuri cu grupul de raportori ai Comisiei de la Venetia. "Miercuri, 24 aprilie - intrevedere cu grupul de raportori ai Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia), la sediul Ministerului Justitiei"…

- Autoritațile venezuelene sunt ajutate de Rosneft, companie petroliera de stat din Rusia, sa eludeze sancțiunile care interzic vanzarea de petrol, relateaza agenția Reuters. Schema utilizata de complici este simpla: compania venezueleana PDVSA factureaza Rosneft pentru petrolul livrat, iar compania rusa…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea este propunerea PSD la conducerea Ministerului Justiției. Acesta este de 27 de ani in politica si a fost in toate legislaturile din Parlament. Acesta a terminat Dreptul la Universitatea Spiru Haret, filiala din Drobeta-Turnu Severin, forma de „invațamant la distanța”. Eugen…

- Asociatia Beard Brothers Suceava a initiat sambata, 13 aprilie, o campanie de ecologizare a zonei Zamca, in parteneriat cu Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Silvicultura - specializarea Ecologie si Protectia Mediului si Assist Software Suceava.Grupul format din ...

- Primaria Scheia a incasat ieri o noua amenda din partea Garzii de Mediu Suceava, pentru un alt depozit ilegal de gunoaie. Problema a fost semnalata in urma cu aproximativ doua saptamani de studenti de la specializarea Ecologie și Protecția Mediului, anul III, de la Facultatea de Silvicultura ...

- Grupul internațional care in Romania deține PRO TV, Central European Media Enterprises (CME), ar putea fi scos la vanzare, in intregime sau parțial, potrivit unui anunț facut luni. CME anunța intr-un comunicat ca boardul director impreuna cu managementul și cu echipe de consilieri iau in discuție…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ar vrea ca protestul "Romania vrea autostrazi #sieu" sa ramana unul cetațenesc deoarece "ar fi pacat sa profite cineva politic". "Cred ca e indreptatita orice forma de manifestare, chiar si de protest, pentru ca intr-adevar avem multe ramaneri…