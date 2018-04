Stiri pe aceeasi tema

- Marți dimineața, mii de automarfare așteptau sa intre in Ungaria, dupa ce restricțiile impuse de autoritațile maghiare cu ocazia sarbatorilor pascale au fost ridicate, luni seara. Interdicția de patrundere a traficului greu pe teritoriul statului vecin a facut ca in parcarile de pe autostrada sa se…

- O scapare a Codului Rutier face ca soferii care folosesc dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare sa primeasca cea mai mica amenda rutiera 97 de lei, scrie realitatea.net. Astfel de dispozitive se gasesc pe internet iar vanzatorii se lauda ca, in mai putin de 2 secunde numarul este acoperit…

- Mii de manifestanti au coborat vineri pe strazile Cataloniei dupa ce justitia spaniola a incarcerat cinci lideri separatisti pentru rolul lor in tentativa de secesiune a regiunii, si a lansat mandate de arestare internationale contra altor sase, fugiti in strainatate.

- Carambol pe autostrada A1 București - Pitești, dupa ce un sofer grabit a intrat cu viteza in mai multe mașini care incetinisera pentru ca traficul era ingreunat de o tamponare. Din primele informații, doi copii și un adult au ajuns la spital in urma impactului. Șoferii spun ca autostrada era acoperita…

- O campanie de protest fata de legea salarizarii si gestionarea Centenarului a fost demarata de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR), iar cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, angajatii institutiilor isi vor exprima nemultumirile sub sloganul „Noapte in muzee, in anul Centenarului”.…

- Tentativa de desemnare a lui Jordi Turull ca premier al Cataloniei a esuat. Deputatii din formatiunea "Candidaturii unitatii populare", unul dintre cele trei partide separatiste din Parlamentul de la Barcelona, au anuntat ca se vor abtine de la vot.

- O scapare a Codului Rutier permite soferilor care folosesc dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare sa primeasca cea mai mica amenda rutiera, 97 de lei. Astfel de dispozitive se gasesc pe internet, iar vanzatorii se lauda ca, in mai putin de 2 secunde, numarul este acoperit complet; timp…

- Protest inedit in Parlament Romaniei! Deputații USR poarta astazi tricourile campaniei „Fara penali in funcții publice” la ședința de plen in care vor fi din nou votate legile justiției.Parlamentarii din Comisia pentru Legile Justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru modificarea…

- Zeci de mii de spanioli au ieșit in strada, cerand sa li se recalculeze pensiile si aparand sistemul actual, amenintat cu privatizarea de catre dreapta aflata la putere. Mariano „Rajoy, hotule, imi furi pensia!”, ”Dreapta manipuleaza si fura cu pensii de rahat”, au denuntat la Barcelona si Madrid pensionari…

- Șoferii care circulau pe autostrada A1 București-Pitești au avut, recent, parte de o surpriza. In trafic, șoferul unui Logan vișiniu circula cu numarul de inmatriculare „mascat”. Mașina a fost surprinsa de camera de filmat de pe bord o a unui alt conducator auto. Omul a pornit pe urmele șoferului suspect…

- ATITUDINE… Doi tineri din orasul Negresti au ales o modalitate mai diferita de a atrage atentia asupra faptului ca de aproape sapte ani localitatea nu mai are un spital functional. Acestia s-au filmat, timp de 10 minute, in locuinta unuia dintre ei, vorbind la portavoce despre situatia sanatatii din…

- Zeci de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona, raspunzand apelului unei asociatii separatiste, pentru a cere formarea unui guvern determinat sa avanseze spre secesiune, au constatat jurnalisti ai AFP. Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul "Republica acum",…

- Un protest inedit este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD, scrie Romania TV.Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite…

- Mii de catalani care se opun vehement secesionismului au manifestat duminica la Barcelona, pentru a revendica crearea "Tabarniei", regiune fictiva imaginara, in scopul combaterii argumentelor secesionismului, informeaza AFP. Aproape 15.000 de persoane, potrivit politiei municipale, intre…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. "L-am informat pe presedintele Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, nu mai candidez pentru investitura de presedinte al Cataloniei…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Americanii isi distrug armele personale in semn de protest fata de masacrul comis intr-o scoala din Florida. Oamenii posteaza pe retelele de socializare inregistrari cu momentul in care taie tevile pustilor sau pistoalelor pe care le detin.

- FC Barcelona s-a distrat cu Girona, una dintre rivalele sale din Catalonia, intr-o partida din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei. Dupa ce s-a vazut condusa cu 1-0 la doar trei minute de la startul meciului, trupa lui Ernesto Valverde s-a razbunat apoi si s-a impus in final cu un categoric 6-1. Spectacolul…

- Barcelona și Girona se intalnesc astazi, de la 21:45, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 25 din Liga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP și in direct pe TV Telekom și TV Digi. live de la 21:45 / Barcelona - GironaliveTEXT AICI

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a încerca sa deblocheze învestirea unui nou presedinte al guvernului regional, în timp ce Carles Puigdemont ramâne singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva ''represiunii'' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea ''Republicii Catalane'' in octombrie,…

- Constantin Sichitiu s-a gandit sa ia atitudine dupa ce, in urma cu cateva zile, cauciucul mașinii sale a explodat in urma impactului cu o groapa: „Cauciucul a facut explozie dupa ce am intrat intr-o groapa. A ploua și acum nu se mai vedea cat de mare este groapa", a spus acesta. Soferii sunt…

- Astazi, 21 februarie 2018, incepand cu ora 10:00 o mama din municipiul reședința de județ a ieșit in strada pentru a-și exprima nemulțumirea fața de sistemul de invațamant din Botoșani.

- Politia franceza a arestat trei persoane suspectate ca au legaturi cu atacurile islamiste care au avut loc in Catalonia in august 2017, conform Ministerului de Interne spaniol, scrie Reuters. Arestarile au avut loc in colaborare cu autoritatile spaniole, iar cei retinuti sunt banuiti ca ar avea legatura…

- Protest inedit la un meci din Bundesliga. Fanii au aruncat cu mingi de tenis pe teren fiind nemultumiti de faptul ca partida a fost programat luni seara si nu in weekend, asa cum de cele mai multe ori se intampla.

- Antoni Gaudi (25 iunie 1852- 10 iunie 1926) a fost un arhitect originar din Reus, Catalonia, considerat maestrul modernismului catalan. Majoritatea operelor sale se afla in Barcelona, inclusiv celebra Sagrada Familia, aflata si astazi in constructie. In mod ironic, desi arhitectul era foarte apreciat…

- Membrii comunitatii Declic vor duce luni, în Senat, petitia &"Toti pentru justitie&" semnata de peste 142.000 de oameni, prin care au cerut sefilor celor doua Camere ale Parlamentului sa nu modifice legile justitiei.

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Incendiul a avut loc la kilometrul 110 al autostrazii Bucuresti-Pitesti, pe senusul de mers catre Pitesti. Flacarile au avut o inaltime de 2-3 metri si au putut fi observate de pe autostrada. Soferii au mers cu maxim 70 de kilometri la ora din cauza vizibilitatii reduse provocate de fum. O…

- Trei membri ai fostului Executiv catalan, incarcerati, au hotarat sa sesizeze grupul de lucru al ONU cu privire la detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii lor, la Londra, relateaza AFP. ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice…

- Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu mare grija pe drumurile din vestul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca județele Timiș și Arad sunt, in aceasta dimineața, sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pana la ora 11.00, pentru zonele joase din cele doua județe. Meteorologii…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres.ro. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele Justitia furata si a reunit oameni care, timp de 20 de minute,…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Tot mai mulți șoferi ales sa mearga pe varianta Sacamaș – Coșevița – Coșava – Margina, atunci cand vin dinspre Deva, pentru a ajunge la intrarea pe autostrada. Traficul este unul greu, plin de tiruri, dar in aceste zile au aparut și gropile din asfalt. Pe unele porțiuni sunt atat de…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Yerry Mina va fi al doilea transfer al Barcelonei din aceasta iarna, dupa brazilianul Philippe Coutinho, cumparat de catalani de la Liverpool pentru 120 de milioane de euro, plus 40 drept bonusuri. Presa spaniola a anunsat ca transferul fundasului columbian pe Camp Nou va fi oficializat chiar in urmatoarele…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Reteta folosita la asfaltare face soseaua periculos de alunecoasa. Firma de constructii nu a facut comentarii, dar autoritatile promit ca se vor face reparatii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri lungime si trebuia inaugurat, la fel ca de altfel intreaga autostrada Sebes-Turda, inca din 2016. Inca…

- Șoferii care s-au bucurat atunci cand au aflat ca Lotul 3 al autostrazii Sebeș-Turda a fost finalizat au primit marți o veste proasta. Primele inspecții asupra segmentului dintre Aiud și Decea arata ca exista numeroase neregularitați cu privire la siguranța rutiera și, astfel, circulația nu poate fi…

- Autor: Grigore ARBORE Desfasurarea referendului pentru autonomia Cataloniei a fost anuntata de presedintele Generalitat in 9 iunie 2017 (pe fisa de vot trebuia sa figureze doar intrebarea “ Vreti sa fie Catalonia un Stat independent in forma de republica?”), ocazie cu care s-a comunicat si data desfasurarii…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, în cazul în care Catalonia îsi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo, preluat de Agerpres.

- "Vreau sa îmi închei cariera la Barcelona", a spus Leo Messi, dupa anuntul oficial privind prelungirea contractului. Negocierile nu au fost lipsite de peripeții. Și nu a fost doar problema banilor si a perioadei pe care a fost parafata întelegerea. Ziarul "El…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo. Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena. Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de doua…