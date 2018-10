Stiri pe aceeasi tema

- Un urias banner a fost plasat pe o insula rasarita recent in mijlocul Dunarii de Comunitatea RO100 Curatam Galatiul, ca reactie la o declaratie facuta de unul dintre viceprimarii Galatiului, Picu Apostol Roman, si considerata jignitoare de membrii comunitatii.

- Autoritatile care se ocupa de administrarea Dunarii spun ca nu exista deocamdata un pericol imediat in ceea ce priveste senalul navigal. Faptele ii contrazic: in toamna lui 2017 o nava sub pavilion strain a esuat pe banc si a fost nevoie de o interventie complicata pentru a fi salvata.

- Trupurile celor doi tineri din Galati, dati disparuti in cursul zilei de duminica dupa ce s-au scaldat in Dunare, au fost gasite luni dimineata in zona localitatii I. C. Bratianu, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Tulcea, scrie Agepres. "Astazi, in jurul orelor 08.00, politistii…

- De aceasta data protestatarii au renunțat la #m..e PSD și au scris, in nisip, „La naiba PSD”, pe o insula. Mesajul a fost scris in nisip de catre protestatari pe o insula pe Dunare de langa orașul Galați. Ulterior, intregul mesaj scris in nisip a fost filmat cu o drona iar imaginile au fost…

- Mesajul „La naiba, PSD” a fost scris pe nisip, sambata, pe insula formata pe Dunare, in dreptul orașului Galați, fiind vorba de un text care se intinde pe o lungime de 100 de metri, unde fiecare litera are 10 metri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Galațenii care au trecut, sambata, pe faleza…

- O insula a aparut pe Dunare, in dreptul orasului Galati, din cauza debitului scazut al fluviului si a aluviunilor purtate de apa. In timp ce autoritatile monitorizeaza situatia, localnicii asteapta vreme buna, sa meaga cu barca pe insula, la pescuit sau picnic, transmite corespondentul MEDIAFAX.