Dintre acestea, conform politiei, 293 de persoane au fost retinute pentru ca au manifestat ilegal. Printre cei retinuti s-au aflat si actrita Amy Schumer si modelul Emily Ratajkowski. Kavanaugh a fost acuzat public de agresiune sexuala de trei femei, printre care si Christine Blasey Ford, care a depus marturie in acest sens saptamana trecuta in fata Comisiei Juridice din Senat.



Procesul de confirmare al lui Kavanaugh, care este candidatul propus de presedintele Donald Trump, s-ar putea finaliza sambata cand este programat votul final in plenul Senatului, camera in care republicanii…