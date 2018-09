Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala Bisericeasca, formata din toti ierarhii Sfantului Sinod intrunita sambata in sedinta, ii indeamna pe toti cetatenii ortodocsi romani sa participe la referendumul privind definirea casatoriei. In acelasi timp, Asociatia MozaiQ acuza Primaria Capitalei ca blocheaza amplasarea unui cort…

- Un protest fata de referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii casatoriei este anuntat pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Iubirea nu se voteaza”, manifestatia fiind organizata de Asociatia MozaiQ, care sustine drepturile persoanelor LGBT. Cei care ies…

- Astazi are loc votul in Senat pentru aprobarea legii Referendumului pentru clarificarea definiției Casatoriei dintre un barbat și o femeie in Constituția Romaniei. Iata 10 argumente pentru care Senatul Romaniei ar trebui sa aprobe, astazi, inițiativa celor trei milioane de cetațeni. 1. Casatoria…

- Liderul PSD Liviu Dragnea pune la cale o cacealma, odata cu modificarea Constituției pentru redefinirea familiei, prin specificarea clara ca aceasta constituie uniunea dintre un barbat și o femeie."Prin referendumul pentru modificarea Constituției, in sensul redefinirii familiei, Liviu Dragnea…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte PMP, este de parere ca Partidul Social Democrat va fi credibil in sustinerea referendumului privind redefinirea familiei atunci cand va fi de acord cu modificarea legii in sensul reducerii numarului de parlamentari la 300. "Prin referendumul pentru modificarea…

- Referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei poate avea loc pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea, conform Agerpres.ro. El a aratat ca, din acest punct de vedere, lucrurile au intrat pe fagasul normal. La…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, mai este nevoie doar de un vot al Senatului pentru a se convoca referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul definirii casatoriei…