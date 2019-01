Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de protestatari se afla, luni seara, in Piata Victoriei pentru a solicita Guvernului sa nu adopte ordonanta care le permite politicienilor condamnati pentru coruptie sa isi anuleze sentintele. Printre protestatari se afla si personalitati publice, actori celebri precum Medeea Marinescu si…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni, referindu-se la OUG privind contestatia in anulare, ca o astfel de contestatia va fi facuta de cei care din 2014 au fost condamnati de complete nelegal constituite, prevcizand insa ca sunt vizate atat condamnarile, cat si...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit, luni dimineața, cu noi precizari despre ordonanța de urgența privind recursul in anulare, pe care a anunțat-o duminica seara. Ministrul a spune ca toți cei implicați in procese la completurile de 5 judecatori de la ICCJ din perioada 2014-2018 vor putea face…

- OUG pentru persoanele condamnate de completuri nelegal constituite Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat aseara ca a redactat un proiect de ordonanta de urgenta pentru a da posibilitatea persoanelor condamnate de completuri nelegal constituite si care nu mai sunt în termen sa…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca i-a spus premierului Viorica Dancila, la discuția de la sediul Guvernului, ca emiterea unei OUG pe justiție ar provoca „o criza fara precedent”.„Am avut o intalnire, am fost insoțit de Stelian Ion, Cristian Ghinea…

- Zeci de oameni s-au adunat in fața Guvernului, dupa ce ministrul Justiției a declanșat procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. In jurul orei 21.00, peste 100 de oameni se aflau in Piața Victoriei. Oamenii au scandat „Tudorele, fa ceva! Da-ți-ai tu demisia!”. Corupția Ucide și Rezistența…