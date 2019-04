Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a refuzat, marți, sa raspunda daca a discutat cu Dragnea, Tariceanu sau Dancila despre ordonanța de urgența privind modificarea codurilor penale și completurile de cinci. In schimb, ministrul Justiției a facut referire la referendumul cpnvocat de Klaus Iohannis, spunand ca președintele…

- ”Este nedemna o asemenea declarație pentru un șef de stat. Este de necrezut cum domnul Iohannis, prin aceasta declarație, a incalcat jumatate din Constituție. Domnul Iohannis ce spune de fapt ca oamenii au votat greșit in 2016 și ca nu recunoaște votul obținut de partidele care conduc astazi Parlamentul,…

- Grefierii au iesit in strada astazi in fata Guvernului. Peste 1.500 de oameni sunt asteptati la miting. Ei cer imbunatatirea conditiilor de munca. O delegație va merge la ora 12.00 la sediul Guvernului pentru discuții.

- PSD ia în calcul sa faca o remaniere înainte de europarlamentare, susțin surse social-democrate. Vizați ar fi miniștrii care candideaza la alegerile din 26 mai, Rovana Plumb și Natalia Intotero, însa miza cea mare este schimbarea din funcție a ministrului Justiției, Tudorel Toader.…

- Peste 100 de taxiuri, autocare si autobuze din aproape toate judetele au blocat miercuri dimineata cea mai mare parte din Piata Victoriei, la debutul unei manifestatii de protest organizata de Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT). Transportatorii sunt nemulţumiţi de întârzierea…

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport protesteaza miercuri in Piata Victoriei nemultumiti de intarzierea emiterii ordonantelor de urgenta promise de Guvern in domeniul transporturilor de pasageri, conform agerpres.ro. Potrivit FORT, in ultimele doua saptamani, ordonantele…

- Reprezentantii companiilor Uber si Taxify solicita Guvernului sa amane o potentiala ordonanta de urgenta privind modificarea Legii taximetriei, pana cand va exista si in Romania un cadru de reglementare pentru noile servicii de transport alternativ, cadru similar altor tari membre ale Uniunii Europene,…

- Intr-o declarație de presa, din data de 21 februarie 2019, Avocatul Poporului a facut referire privind numarul persoanelor cu dizabilitați din Romania, declarație catalogata ca fiind ofensatoare pentru aceasta categorie de persoane, de catre diverși actori ai vieții publice. "Avem, har Domnului, destule…