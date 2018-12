Protest in Piata Victoriei de Ziua Nationala: peste 1.500 de oameni au manifestat impotriva Guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s au adunat, sambata, incepand cu ora 17.00, in Piata Victoriei, protestand impotriva Guvernului si afisand pancarte cu mesajul Uniti, precizeaza Agerpres.Protestul se desfasoara sub sloganul La multi ani, Romania in Europa , participantii fluturand steagurile Romaniei si Uniunii…

- Peste 1.000 de protestatari se afla in Piața Victoriei pentru a-și arata nemulțumirea fața de actuala guvernare și pentru a-i cere demisia. Oamenii spun ca au ieșit in strada de Ziua Naționala pentru a demonstra ca inca le pasa și ca vor sa fie conduși de „politicieni normali și cinstiți”', transmite…

- Eugen Teodorovici a spus, joi, dupa ce a ieșit din Sala Unirii unde a participat la ședința solemna a Guvernului, ca nu a auzit scandarile impotriva Guvernului, in contextul in care chiar in acel moment un grup restrans de oameni strigau demisia. Un jurnalist a adus in discuție faptul ca grupuri mici…

- Douasprezece persoane au fost condamnate, in prima instanța, la Judecatoria Sectorului 1, pentru violențele de la mitingul impotriva OUG 13 din februarie 2017, in Piața Victoriei. Cea mai mare pedeapsa este cu executare, de 4 ani și jumatate. Toate sentințele pot fi atacate cu recurs la Tribunalul București. …

- Un nou protest in fața cladirii guvernamentale. Cateva sute de protestatari s-au adunat duminica seara in Piața Victoriei, scandand impotriva PSD și impotriva Guvernului Dancila. Protestul, anuntat pe Facebook, vine in urma adoptarii OUG 92 care modifica legile justitiei. Se strang in piața semnaturi…

- In jur de 150 de pensionari au protestat miercuri dimineata, in Piata Victoriei, impotriva noii legi a pensiilor care ar putea fi adoptata joi, 11 octombrie. Ei sunt nemultumiti ca noua lege nu mai colereaza punctul de pensie cu salariul mediu brut pe economie si sunt dezamagiti ca PSD nu respecta promisiunile…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piata Victoriei, pentru a protesta impotriva actualei guvernari si a "asaltului impotriva justitiei", potrivit afirmatiilor celor prezenti. Protestatarii au strigat sloganuri precum: "Romania, trezeste-te", "Afara cu mafia din statul…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat marți, 25 septembrie, la Buzau, ca Partidul Social Democrat (PSD) va fi timp de cel putin 10 ani partidul care a batut Diaspora in Piata Victoriei si a gazat oameni. Mai mult, fostul premieri a sustinut ca primul lucru pe care ar trebui sa-l faca viitorul…