TAROM anulează două curse de pe Aeroportul Satu Mare

Compania Tarom îi anunţă ce cei interesaţi de anulare unor curse. Astfel, cursele 631/632 din data de 22 aprilie şi 29 aprilie de pe Aeroportul Satu Mare sunt anulate. The post TAROM anulează două curse de pe Aeroportul Satu Mare appeared first on eMaramures . [citeste mai departe]