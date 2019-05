Protest în Parcul Circului din Capitală Intr-un comunicat de presa, Primaria Capitalei a precizat ca ALPAB face demersuri pentru incheierea unui contract de denisipare a putului de alimentare, lucru care pana in prezent nu s-a putut realiza din cauza aprobarii cu intarziere a bugetului de stat pentru anul 2019. Protestul a fost anuntat pe Facebook a fost anuntat pe Facebook Grupul de Initiativa Civica Lacul Tei a anuntat protestul pe Facebook, subliniind ca 'apa din lac este in continua scadere'. 'Problemele legate de scaderea nivelului apei lacului, atat de iubit de oamenii din cartier, au aparut inca din 2009. Cauzele? Nu le stim cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

