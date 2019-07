PROTEST în fața Primăriei Târgu-Jiu! VIDEO

Angajații Clubului Sportiv Pandurii au protestat, joi, cu banderole albe la maini, nemulțumiți fiind ca autoritațile locale nu-și respecta anumite angajamente. Așa cum a anunțat pe pagina de socializare, Mihai Prunariu a venit, joi, la ora 12:00, impreuna cu salariații clubului la primarie pentru a-și striga nemulțumirile. Șeful CS Pandurii a acuzat din nou municipalitatea ca nu recunoaște un protocol din 2001, prin care Primaria Targu-Jiu iși asuma susținerea clubului prin scutirea de la plata apei și a penalitaților de intarziere. Mihai Prunariu le-a prezentat jurnaliștilor documentul… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

