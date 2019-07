Cateva zeci de persoane protesteaza in aceasta dimineața in fata Penitenciarului Rahova, cerand rejudecarea procesului lui Liviu Dragnea, dupa decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) de ieri. Printre ei se afla și fostul deputat Gelu Vișan. Printre protestatarii din fața Penitenciarului Rahova se afla și fostul deputat Gelu Vișan ”Cerem rejudecarea procesului lui Dragnea”, ”Dragnea, deținut politic” și ”Judecatorii ICCJ, anchetați pentru abuz in serviciu”, erau mesajele de pe pancartele purtate de cei cațiva protestatari. CCR a adus precizari oficiale, ieri, dupa decizia de admitere a…