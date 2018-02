Stiri pe aceeasi tema

- La ora 18, in fața Palatului Cotroceni, are loc un nou miting pue la cale de cei care sunt nemulțumiți de modul in care procurorii acționeaza in Romania. Daca la precedenta manifestație au fost prezenți deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, avocatele Ingrid Mocanu și…

- Una dintre aceste imagini infațișeaza niște oameni in varsta care stau cu mainile intinse pentru a primi o plasa de portocale. In dreptul fotografiei distribuita masiv pe Facebook se afla urmatoarea descriere: "Luați dobitocimii dreptul de vot și Romania va cunoaște calea dezvoltarii economice…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului "o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al…

- Daniel Dragomir, locotenent colonel (r) SRI, sustine ca jurnalistul Dan Tapalaga, editor coordonator al site-ului HotNews.ro, apare in dosarul Black Cube de la DIICOT, in care se cerceteaza presupusa spionare a sefei DNA. Acuzatia a fost lansata si de Sebastian Ghita, in octombrie 2016, insa Tapalaga…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul "Black Cube" sunt finalizate, dar atata timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI, Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri.Intrebat daca s-a aflat cine este…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, sustine ca generalul SRI Dumitru Dumbrava este protejat de reprezentantul USR in Comisia parlamentara de control al SRI, Daniel Stanciu Viziteu, mentionand ca este "un parlamentar care ii serveste ceaiul generalului Dumbrava".

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a vorbit, duminica, la „Adevaruri de viața”, despre faptul ca va intra in politica, dar face și cateva dezvaluiri și despre generalul Dumbrava. „Eu am incredere in Comisia Parlamentara. Știu ca acolo sunt oameni și oameni, pe unii dintre ei ii știu.…

- Daniel Dragomir a dezvaluit ca fiul lui Liviu Dragnea este in vizorul DNA. ”Daca ma intrebați pe mine, acel mesaj care i s-a dat lui Paul Stanescu, ca in luna martie va fi executat, nu se referea la niciunul dintre dosarele sau dintre lucrurile despre care știm noi deja. Se referea la ceva nou. Acel…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a anuntat ca va face o conferinta de presa miercuri, de la ora 11.00, care va fi transmisa live in care va atinge teme precum "relatia ilegala si neconstitutionala dintre Coldea SRL si PFA Kovesi" si abuzul de mandate europene de arestare.

- Maine e o zi importanta pentru Romania! Are loc evenimentul Clubul de presa din Bruxelles, iar Daniel Dragomir, un fost ofiter SRI, va participa alaturi de doua personalitati de marca. Este vorba despre Willy Fautre si David Clark. Oficialii vor discuta la masa rotunda despre situatia actuala a justitiei…

- Mai multe persoane protesteaza, miercuri seara, in fata Palatului Cotroceni, actiunea fiind organizata de Initiativa Romania, care condamna decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna premier pe Viorica Dancila, spunand ca nu a facut un minim efort de conditionare a desemnarii candidatului PSD…

- Doua unitați de invațamant din județul Bacau au fost decorate de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Astfel, Colegiului National „Ferdinand I” din municipiul Bacau a primit Ordinul „Meritul pentru Invatamant”, in grad de Comandor iar Scoala Gimnaziala „Stefan Luchian” din municipiul Moinesti, a fost…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a fost distinsa, astazi, cu Ordinul „Meritul pentru Invațamant” in grad de Ofițer de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, intr-o ceremonie organizata la Palatul Cotroceni. Din partea universitații a fost prezenta la eveniment o delegație…

- Incredibil ce fac acesti #rezistenti... Pe langa protestele din strada organizate de fel de fel de ONG-uri sorosiste si sprijinte chiar de presedintele Klaus Iohannis, #rezistentii duc o campanie agresiva pe Facebook, incercand intimidarea tuturor celor care nu gandesc la fel ca ei. Si merg chiar si…

- Fostul colonel al SRI, Daniel Dragomir, lanseaza un atac extrem de jur la adresa jurnalistei Ioana Ene Dogioiu, de la Ziare.com. Acesta susține ca jurnalista este unealta lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, prin care se lanseaza mesajele publice dorite.Citește și: ALERTA - Klaus…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a vorbit marți seara, la Antena3, despre dosarul Black Cube. Acesta a criticat intervenția președintelui Klaus Iohannis care, la momentul respectiv, a cerut „celeritate” in acest dosar.„Repet, este de instigare la infracțiuni informatice sa ceara celeritate…

- Daniel Dragomir, fostul ofiter SRI, a declarat vineri ca a existat un mandat de ascultare urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr un dosar deschis in 2013 si din care s a desprins ulterior cauza Microsoft, informeaza Romania TV.Mandatul…

- Document bomba, despre zeci de demnitari care ar fi fost interceptați de procurorii DNA in baza mai multor mandate, care au fost emise de Curtea Suprema. Printre aceștia se numara și șeful Senatului, Calin Popescu Tariceaniu, care a reacționat virulent, spunand ca nu a fost informat de aceste interceptari.…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- In acest moment in Romania exista opt structuri specializate care efectueaza interceptari, acestea solicitand si obtinand mandate de siguranta nationala, a declarat, duminica, fostul ofiter al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Daniel Dragomir.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a lansat, duminica, platforma civica Romania 3.0, cu ajutorul careia isi propune crearea unor strategii prin care Romania sa-si poata redobandi demnitatea nationala.

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- Romania este la un pas de maidan. Este avertismentul fostului ofiter SRI Daniel Dragomir facuta aseara in cadrul emisiunii Contraziceri de la Neptun TV. Acesta a atras atentia ca situatia conflictuala din Romania ii afecteaza pe toti romanii si singurii care au de castigat sunt cei din exterior ale…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat la Neptun TV ca întâlnirea din sufrageria lui Gabriel Oprea din seara alegerilor prezidențiale din 2009 a fost reala și ca toți cei prezenți aveau acolo un rol prestabilit. Dragomir a afirmat ca fiecare dintre cei prezenți acolo avea la îndemâna…

- Prezent în cadrul emisiunii Contraziceri de la Neptun TV, fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat ca implicarea Serviciului Român de Informații în politica a fost una cât se poate de clara. Dragomir a spus ca UNPR, partidul lui Gabriel Oprea și USR, partidul creat de…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, extrem de mediatizat în ultimele saptamâni, anunța vineri, într-o postare pe blog, ca el nu a influențat în niciun fel opțiunea jurnaliștilor de a-i prelua sau de a nu-i prelua declarațiile. "Nu am platit niciodata niciun…