Protest în fața Ministerului Justiției în plină anchetă a crimelor de la Caracal - Ce 'mandat' primește Ana Birchall Organizația non-guvernamentala Declic a anunțat organizarea unui protest pentru miercuri, incepand cu ora 12.30, in fața Ministerului Justiției, cerand desființarea secției speciale de anchetare a magistraților care și-a dovedit ineficiența și in contextul crimelor de la Caracal. `Aceasta secție se grabește cand trebuie sa scoata din joc procurori incomozi, dar cand are un caz grav de anchetat iși ia liber in weekend”, acuza inițiatorii. ”Intr-un moment in care era cu adevarat nevoie de investigarea procurorilor și judecatorilor care nu și-au facut treaba in cazul uciderii Alexandrei,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

