- Circa 2.000 de politisti, angajati din penitenciare si anatomo-patologi protesteaza sambata dimineata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri pu...

- Lumea ar trebui sa se indrepte catre natura pentru a identifica modalitati mai eficiente in vederea asigurarii unor provizii suficiente de apa, mentinerii puritatii acesteia si protejarii populatiilor de efectele secetei si ale inundatiilor, conform unui anunt facut de Organizatia Natiunilor Unite…

- Intrebata fiind daca a primit un raspuns de la sefa DNA cu privire la solicitarea vizandu-i pe cei doi ofiteri de politie judiciara carora sefa MAI le ceruse revocarea detasarii, social-democrata aflata in fruntea Ministerului de Interne a dat un raspuns negativ, anuntand, totodata, ca deja au fost…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul a precizat ca a trimis si o a doua solicitare, identica, scrie stiripesurse.ro. „Noi am revenit cu o alta…

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat luni ca asteapta de la ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, in cel mai scurt timp, o analiza din care sa rezulte ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune sau atasat comercial. El a precizat ca acest subiect va…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a declarat luni ca justitia sarba a cerut detalii cu privire la natura infractiunilor in cazul lui Sebastian Ghita, urmand as primeasa in cel mai scurt timp documentele...

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora. "Am sa am o discutie astazi cu domnul ministru…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 7 martie, OUG 91/2017 prin care orele suplimentare efectuate de politisti vor fi platite cu 75% din solda de baza, in condițiile in care se incadreaza intr-o limita de 3%, iar jandarmii vor avea indemnizatie de 10% pentru interventii. De asemenea, medicii, asistentele…

- Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului Justitiei, a scris miercuri Tudorel Toader, pe Facebook, in replica la discursul presedintelui Klaus Iohannis de la bilantul Ministerului...

- Camera Deputaților a adoptat, astazii, OUG 91/2017 care majoreaza cu pâna la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabilește plata orelor suplimentare ale polițiștilor cu 75% din solda lor de baza, plafondându-le la 3% și dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel.…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, mai multe amendamente la OUG 91/2017 privind modificarea legii salarizarii unitare, printre care orele suplimentare efectuate de politisti sa fie platite...

- De asemenea, jandarmii vor avea indemnizatie de 10% pentru interventii, iar "medicii, asistentele, soferii de ambulante vor intra de la 1 martie cu grila din 2022", a precizat Solomon. "Am votat astazi ca orele suplimentare (ale politistilor - n.r.) sa fie platite cu 75% din solda lor de baza,…

- Orele suplimentare efectuate de politisti vor fi platite cu 75% din solda de baza, daca se incadreaza intr-o limita de 3%. Comisia de munca a camerei Deputaților a votat marți seara amendamentul care rezolva problema plații orelor suplimentare pentru acest domeniu. Modificarea apare in amendamentele…

Ministrul de Interne a anuntat, luni, ca MAI considera necesara introducerea platii orelor suplimentare pentru angajatii din subordine.

- Ministrul de Interne a anuntat ca orele suplimentare efectuaze de cadrele MAI ar putea fi platite, daca nu pot fi recomensate cu libere. Decizia vine pe fondul nemultumirii tot mai mari a sindicatelor din politie.

- Federatia Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor anunta ca, luni, 12 martie, peste o suta de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a ii cere premierului solutionarea problemelor din penitenciare, mentionand ca rezultatele concrete promise de Executiv in urma cu 6 luni lipsesc.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- Circa o mie de judecatori, procurori si magistrati asistenti au semnat o scrisoare deschisa de sustinere a Justitiei, la cateva zile dupa ce ministrul Tudorel Toader a propus revocarea sefei DNA. „Toti procurorii si judecatorii, inclusiv...

- Romanii au iesit in strada, duminica, pentru a o sustine pe Laura Codruta Kovesi. Zeci de manifestanti protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Sub sloganul Tudorele, pleaca tu, cu hotii tai, organizatorii i au chemat pe oameni in strada…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat Codruta, nu uita,…

- Raportul intocmit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ajuns vineri, la ora 16.00, la Consiliul Superior al Magistraturii, la scurt timp dupa ce documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului.Reprezentanti CSM au anuntat ca documentul a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ,…

- Peste 100 de persoane protesteaza, vineri, la Cluj-Napoca, fata de intentia de revocare a sefei DNA. Oamenii cer demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua mii de oameni au ieșit in Piața Victoriei, joi seara, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, la capatul unui lung monolog, a anunțat propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kodruța Kovesi. Sute de cetațeni au ieșit in strada, protestand fața ”punerea politica in practica a unui ordin”,și…

In asteptarea prezentarii de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea manageriala de la DNA, in fata ministerului de resort, cei care o contesta, dar si cei care o

- Site-ul ministerului Justitiei este blocat si la mai bine de 13 ore de la la momentul anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Anunțul de astazi al ministrului Justiției, Tudorel Toader, care va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a scos in strada nemulțumiți in mai multe orașe ale țarii, inclusiv la Timișoara. Aproximativ 50 de persoane se stransesera in centrul…

- Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a solicita revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu i-a lasat indiferenti pe timisoreni... The post Timisorenii au iesit in strada pentru a o sustine pe sefa DNA appeared first on Renasterea banateana .

- Anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, care a declarat ca va propune demiterea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a scos din nou romanii in strada. Pe modelul Ordonanței 13, joi seara au fost proteste in mai multe orașe.

- In aceste momente, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului sef al DNA, oamenii au iesit in strada, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta.Protestatarii scandeaza: "DNA sa vina sa va ia" si "Nu scapati ", "Hotii", "Tudorel,…

- Anul trecut, numarul moldovenilor ce au obținut cetațenia Federației Ruse s-a diminuat cu circa doua mii fața de anul 2016, cind a constituit 17.397. Potrivit datelor Direcției principale de Migrație din cadrul Ministerului rus de Interne, moldovenii au constituit 6% din numarul total al strainilor…

- Nemulțumiri mari, in randul colectivului la Colegiul Tehnic din Motru. Profesorii sunt nemulțumiți ca li s-a comunicat deja ca nu ar fi bani pentru plata orelor suplimentare, cadrele didactice urmand sa primeasca doar o treime din banii aferenți, luna aceasta. Aceștia cer explicații Inspectoratului…

- In data de 7 februarie 2018, in intervalul orar 09.00 -10.00, Tudorel Toader, ministrul justiției și Marieta Safta, secretar de stat, s-au intalnit cu urmatorii reprezentanți ai Grupului politic S&D din cadrul Comisiei pentru Libertați civile, justiție și afaceri interne (LIBE): Claude Moraes…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre miniştrii Cabinetului…

- Circa 3.700 de persoane au fost retinute in timpul recentului val de proteste impotriva clasei politice si a autoritatilor religioase din Iran, a declarat marti un parlamentar iranian, relateaza dpa. Politicianul reformist Mahmud Sadeghi a dat publicitatii numarul persoanelor arestate,…

Trei mii de politisti vor asigura ordinea publica in perioada sarbatorilor de iarna. Din 31 decembrie si pana in 15 ianuarie, angajatii Ministerului de Interne vor fi cu ochii pe tot ce se intampla in centrul Capitalei, unde oamenii vor petrece Revelionul si se vor distra