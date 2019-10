Stiri pe aceeasi tema

- La cererea procurorului general, tribunalul din Ramallah a interzis luni accesul la mai multe site-uri de internet, pe motiv ca reprezinta amenintari la adresa "securitatii nationale si a pacii", scrie Agerpres. Avocatul Alaa Freijat, reprezentant al sindicatului jurnalistilor palestinieni,…

- Jurnalista Sorina Matei, de la B1 TV, anunta ca a depus o plangere penala la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) impotriva procurorului-sef interimar al DNA, Nistor Calin, si a purtatoarei de cuvant a DNA, Livia Saplacan. Sorina Matei ii acuza pe cei doi ca au scurs in mod…

- Dupa ce a fost surprins fentând UEFA și insinuându-se la meciul România – Norvegia, de pe Arena Naționala, deși regulamentul interzicea altor persoane decât copiilor sub 14 și însoțitorilor

- Donald Trump a autorizat, dar nu a activat înca, sancțiuni împotriva Turciei, care conduce o ofensiva în nordul Siriei împotriva miliției kurde, a spus vineri îmn cadrul unei conferințe de presa secretarul Trezoreriei americane Steve Mnuchin, relateaza AFP. ”Donald…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat duminica viitoare discutii despre noi alegeri legislative cu toate factiunile palestiniene, inclusiv cu rivalii sai din Hamas, relateaza AFP. La o intalnire cu oficiali palestinieni la Ramallah in Cisiordania ocupata, Abbas si-a reinnoit…

- Un procuror din Republica Ceha a oprit investigațiile in care premierul Andrej Babis este suspectat de comiterea de fraude, au informat doua surse citate de presa ceha, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Premierul Cehiei a respins in mod repetat acuzațiile care ii sunt aduse,…

- Serviciile de securitate israeliene au arestat preventiv un suspect in ancheta privind atacul din Cisiordania in care a fost ucis un militar israelian, afirma surse citate de presa palestiniana, potrivit Mediafax.Suspectul a fost arestat vineri, in localitatea palestiniana Beit Fajjar. Individul…

- Presedintele palestinian Mahmud Abbas a anuntat, joi, ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) va inceta sa respecte acordurile incheiate cu Israelul, pe fondul tensiunilor in crestere inregistrate in ultima perioada intre cele doua parti. "Anuntam decizia conducerii (palestiniene) de a…