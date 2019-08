Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de angajați CFR protesteaza pentru a doua zi la depoul CFR București, fiind nemulțumiți de salarii, dar și de condițiile de munca, transmite Realitatea TV. Potrivit Sursei Citate, angajații CFR din Brașov, Galați dar și București au intrerupt deja lucrul.

- La Depoul CFR București, 200 de oameni au oprit lucrul, nemulțumiti ca nu le-au crescut salariile. Drept urmare, ei nu mai vor sa faca mentenanța locomotivelor, lucru ce ar putea afecta circulația trenurilor.

- Evenimentul are loc in memoria copiilor care dispar anual. Reprezentanti ai PNL Bucuresti, alaturi de alti cetateni impresionati de cazul din Caracal, s-au adunat in fata sediului MAI si au depus 400 de perechi de incaltaminte pentru fiecare copil care dispare anual fara urme, transmite Mediafax.

- Reprezentanti ai PNL Bucuresti, alaturi de alti cetateni impresionati de cazul din Caracal s-au adunat in fata sediului MAI, unde depun 400 de perechi de incaltaminte pentru fiecare copil care dispare anual fara urme. „ Conform cifrelor oficiale, in Romania, anul trecut au fost dati disparuti 4000 de…

- Protest in fata sediului central al bancii Moldova-Agroindbank. 15 persoane, care sustin ca sunt clienti ai institutiei bancare jefuita acum mai bine de o luna, cer despagubiri mai mari de la administratie.

- Cateva persoane s-au strans, luni dimineata, in fata Ministerului Afacerilor Interne. Oamenii au organizat un protest. Ei s-au asezat in fata Ministerului tinand in mana un banner pe care scrie "Ministerul Apararii Infractorilor". Ei au si afise cu pozele Alexandrei si ale Luizei, dar au adus si cateva…

- La momentul transmiterii acestei știri la sediul CSM este un protest. FACIAS cere suspendarea de indata din magistratura a procuroarei Maria Pițurca, cea care a tarat-o pe Sorina pe asfalt și a luat-o din sanul familiei care a crescut-o.Amintim ca FACIAS a depus și o plangere penala la SIIJ…

- Alegerile europarlamentare sunt inca atat de aproape incat mulți nu reușesc sa ințeleaga cu adevarat semnificația rezultatelor obținute duminica. In studiourile de televiziune, analiști cu vechime cauta, deja, explicații pentru caderea PSD și ascensiunea surprinzatoare a USR-PLUS. Dar problema lor reala…