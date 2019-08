Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de politisti care intentiona sa verifice un autovehicul parcat in centrul Pietei Victoriei, dupa un apel la 112 ce semnala ca masina ar contine obiecte suspecte, a fost extrasa de jandarmi din multime, dupa ce participantii la protest au inceput sa huiduie. Potrivit unor surse din cadrul Politiei…

- Protestatarul Cristian Dide a fost amendat, sambata, pentru lipsa documentelor și pentru ca a staționat intr-o zona in care nu era permis acest lucru, respectiv in Piața Victoriei, și a ramas fara permisul de conducere pentru 30 de zile, au anunțat reprezentanții Poliției Capitalei."A fost…

- Sfanta Maria Mare se anunta a fi o zi deosebita anul acesta cel putin pentru gorjenii si mehedintenii care, vara de vara, pe 15 august, vin la Tismana pentru a sarbatori aceasta zi importanta din calendarul ortodox. In mijlocul lor se va afla chiar p...

- In urma controalelor inițiate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pe piața dispozitivelor cu laser, cu potențial pericol la utilizare, comisarii ANPC au verificat comercializarea, in zona București-Ilfov, a acestor instrumente. Referitor la informațiile aparute in spațiul…

- Ziarul Unirea Mircea Triful, APEL catre albaiulieni pentru a se prezenta la ședința de Consilu Local in care se va dezbate regulamentul parcarilor APEL catre albaiulieni..!! ”Va salut, Aproape ca ar trebui sa scriu o adevarata ” scrisoare deschisa” pe aceasta tema a regulamentului referitor la plata…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca va prezenta premierului Viorica Dancila un prim raport cu privire la situatia fetitei din Baia de Arama care a fost adoptata de o familie din SUA, ea fiind ridicata zilele trecute cu mascatii din casa unde se afla in plasament. El a precizat ca in prezent…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in discursul rostit in prezenta Papei ca, in urma cu o saptamana, destinul european a fost confirmat cu forta de romanii din tara si din strainatate si ca trebuie sa avem grija de

- Sacii cu buletine de vot pentru alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție organizate duminica au inceput sa fie distribuite la secțiile de votare din toata țara. Politia Capitalei a anunțat, sambata, ca a inceput deja transportul buletinelor de vot catre sectiile din Bucuresti, iar…