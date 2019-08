Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare este anuntat sambata, 10 august 2019, in București, la un an de la manifestatiile antiguvernamentale ale diasporei, soldate cu interventia in forta a jandarmilor. In Piața Victoriei sunt așteptați sa participe aproximativ 250.000 de oameni. Printre aceștia se vor afla și mai mulți…

- Inainte de a-și face debutul ca artista pe scena Teatrului de Revista Constantin Tanase, dar și ca prezentatoare TV, Mirela Vaida, 37 de ani, avea planuri mari și viza o cariera peste granițe. Destinul i-a fost insa altul. Mirela, care inainte de a intra in concediul de maternitate prezenta “Totul pentru…

- Peste 100 de persoane au protestat, duminica seara, in Piața Victoriei din Capitala, fața de OUG adoptata de Guvern privind Codul Administrativ. Oamenii susțin ca sunt nemulțumiți ca nu a fost introdus un prag pentru a fi folosita limba minoritaților in consiliile locale și unitați administrative,…

- Violeta Alexandru, propusa de Ludovic Orban, este noul presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares Bogdan, cel care a ravnit…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus, marti, ca Violeta Alexandru sa preia functia de presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares…

- "Efectivele Ministerului Afacerilor Interne care pe parcursul noptii au asigurat paza celor 18.730 de sectii de votare le-au predat cu sigiliile intacte, in aceasta dimineata la ora 6, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de vot. Sectiile de votare din tara au fost deschise la ora 7…

- Efectele ordonantei anti-Uber, in Capitala: 16 soferi amendati, pentru ca nu aveau licenta taxi asa cum cere de joi legea. Licente pe care doar taximetristi au cum sa le aiba si chiar si ei n-ar mai avea de unde. Numarul de licente in Bucuresti a fost de mult depasit. Potrivit Brigazii Rutiere, unul…