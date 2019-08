Stiri pe aceeasi tema

- Pentru buna desfașurare a manifestațiilor programate pe 10 august in Piața Victoriei și Piața Constituției, Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masurile specifice, pentru restrictionarea temporara a traficului rutier, astfel (harta cu restrictii și rute ocolitoare poate fi consultata pe site-ul…

- Jandarmii din Bucuresti anunta ca vor fi prezenti, sambata, la cele doua manifestari de protest care au loc in Piata Victoriei si in Piata Revolutiei si fac apel la participanti sa manifesteze pasnic, sa respecte indicatiile, sa evite conflictele si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane…

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca in acest weekend, in Bucuresti, vor fi impuse mai multe restrictii de trafic, avand in vedere desfasurarea unor evenimente, potrivit agerpres.ro.*** In zilele de vineri, sambata si duminica, intre orele 21,00 - 23,00, in Piata Unirii - Fantani Unirii…

- Traficul rutier va fi restrictionat gradual, vineri, in centrul Capitalei, in contextul in care la sediul Ambasadei Frantei va avea loc receptia oficiala de 14 iulie - Ziua Nationala a Republicii Franceze. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Brigada Rutiera, pentru buna desfasurare a evenimentului…

- Traficul rutier se va restrictiona joi, in Capitala, in mai multe zone, ca urmare a organizarii mai multor evenimente, a anuntat, marti, Brigada Rutiera. * Joi, intre orele 08,00 - 14,00, MAI va organiza, la sediul central din Piata Revolutiei, Ziua portilor deschise pentru copii. Ca urmare,…

- Surse oficiale au declarat pentru MEDIAFAX ca in Piata Victoriei sunt, la momentul transmiterii stirii, sub 10.000 de persoane. Mai multi liberali au anuntat, sambata, de pe scena evenimentului de prezentare a candidatilor la alegerile europarlamentare, ca in fata Guvernului s-au strans 50.000de oameni,…

- Brigada Rutiera recomanda ca rute ocolitoare Splaiul Independentei - Piata Unirii - bulevardul Corneliu Coposu; bulevardul Regina Maria - Piata Unirii - Splaiul Unirii si bulevardul Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piata Universitatii. Duminica, in Piata Victoriei, intre orele 17,00 - 22,00, este…

- Traficul va fi restricționat, sambata, pe arterele din zona Guvernului din cauza mitingului PNL ce va avea loc in Piața Victoriei, anunța Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit Agerpres.Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca sambata, in intervalul orar 11:00 – 14:00, va restricționa temporar…