Protest împotriva Youtube la Londra ''Suntem aici pentru a arata YouTube ca are sange pe maini'', a declarat Elaine Donnellon (43 de ani), co-fondatoare a miscarii Operation Shutdown, care a fost lansata in urma cu doua saptamani si reuneste femei si barbati indoliati de multiplicarea atacurilor cu cutite.



Concret, sunt vizate de inregistrarile publicate de YouTube si realizate pe muzica 'drill', un curent al hip-hop-ului extrem de popular printre tinerii din Londra, insa criticat pentru textele violente si imaginile razboinice.



Prin aceste inregistrari video, ''YouTube favorizeaza promovarea si glorificarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

