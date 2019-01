Protest împotriva „ordonanței infractorilor”, la Timișoara La Timișoara se pregatește un nou protest, care va avea loc astazi. „Protest impotriva ordonanței infractorilor” este denumire acțiunii organizata de Inițiativa Timișoara și Timișoara Civica. Protestul este programat sa inceapa in jurul orei 19.00, in Piața Operei din Timișoara. „Dragi prieteni, va invitam din nou in Piața Operei, sa transmitem un mesaj clar, nu ... The post Protest impotriva „ordonanței infractorilor”, la Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

