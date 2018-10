Protest impotriva guvernului si a OUG 92, in Piata Victoriei din Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Protestul a fost anuntat pe Facebook, dupa ce Guvernul a adoptat OUG 92 care modifica legile justitiei. Oamenii aflati in Piata Victoriei au steaguri tricolore, iar unii dintre ei strang semnaturi pentru initiativa "Oameni noi in politica". Eugen Nicolicea: Nu exista protest spontan…

- Protestul va avea loc duminica, 21 octombrie, in Piața Victoriei din Timișoara, incepand cu ora 18. „OUG 92 / 2018 amenința grav activitatea DNA și a Parchetului General. Pentru dosarul Mineriadei, pentru violențele din 10 august, pentru Tel Drum, Belina și alte multe intrebari dureroase…

- Protestatarii au organizat un flashmob, au stat cu mainile ridicate circa 10 minute si au purtat pe fata masti de gaze.Participantii la protest au avut cu ei tricouri si pancarte cu inscrisuri antiguvernamentale, precum "No, amu-i bai! Jos Guvernul", "Mu1e PSD", "Fara penali in functii…

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus marti ca Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General sa preia de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar ancheta in dosarul privind modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata…

- Un nou protest anti-guvernamental are loc, duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a treia zi consecutiv, transmite News.ro . UPDATE 1: Cateva mii de oameni protesteaza in fata Guvernului; la ora 21.00 au aprins lanternele telefoanelor mobile, au huiduit si au strigat “Demisia” C\teva…

- La Sibiu, oamenii s-au adunat de la ora 18:00 pe platoul din fata magazinului Dumbrava, iar dupa ora 19:30 au pornit in mars pe strazile orasului, scandand "Dragnea, nu uita, puscaria e a ta!”, ”Noi nu suntem o natie de hoti!”, ”PSD, ciuma rosie!” sau ”Hotii”.La aceasta ora, la protestul…

- Jandarmeria Romana face apel la oamenii care protesteaza pasnic in Piata Victoriei sa se retraga din primele randuri, motivand ca acestia sunt folositi de cei care comit violente ca "scut de...

- Filosoful Mihai Șora susține, referitor la protestul care are loc vineri, ca romanii care muncesc in strainatate vin acasa pentru ca le pasa de țara, sfatuindu-i pe bucureșteni sa ii susțina din respect. "Ne vedem la Girafa", iși incheie Mihai Șora mesajul."Buna dimineața, copii! Sper…