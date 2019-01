Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii francezi din miscarea asa-numitelor "vestele galbene" au provocat haos în transporturi marti dupa ce au ocupat cabinele de încasare a taxei de autostrada si unora le-au dat foc, relateaza Reuters.

- Mii de sarbi au participat sambata seara la proteste impotriva presedintelui Aleksandar Vucic si a guvernului sau in capitala Belgrad, a informat presa locala, relateaza dpa. Protestatarii au mers prin centrul orasului si s-au oprit langa birouri ale presedintiei si ale televiziunii de stat sarbe RTS,…

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Cu cuplu de francezi si-au inregistrat baietelul, recent nascut, sub numele Griezmann Mbappe, in semn de mandrie in ceea ce ii priveste pe cei doi campioni ai lumii, insa autoritatile locale au pus la indoiala daca numele este legal si au decis sa apeleze la justitie.

- Dupa protestele violente de la Paris a urmat azi Bruxellesul. Prima manifestatie a ''vestelor galbene'' desfasurata la Bruxelles, nu departe de sediile institutiilor europene, a degenerat vineri in violente si politia a recurs la gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a imprastia protestatarii,…

- 'Cu siguranta ii incurajam pe aliatii nostri europeni sa studieze atent ideea unor sanctiuni suplimentare (impotriva Rusiei) care ar putea fi implementate', a spus Kurt Volker.'Am vazut ca Germania si Franta au declarat ca nu au in vedere in prezent astfel de masuri, insa cred ca lucrurile…

- Cel puțin 70 de persoane au fost arestate dupa ce mii de protestatari au blocat cinci poduri din centrul Londrei pentru a iși exprima ingrijorarea fața de poziția Guvernului Theresa May in contextul crizei schimbarilor climatice, relateaza The Guardian, conform Mediafax.Protestatarii au inceput…

- Dupa doi ani de declin, actele antisemite in Franta sunt in crestere puternica (+69%) in primele noua luni ale anului 2018, avertizeaza vineri prim-ministrul Edouard Philippe intr-o postare pe Facebook, relateaza France Presse preluatade Agerpres. "Orice agresiune comisa impotriva unuia dintre…