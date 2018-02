Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca "doarme in papuci" si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Eugen Tomac scrie pe pagina sa de Facebook despre declaratia adoptata recent de Republica Moldova contra campaniilor de propaganda si dezinformare ale media rusesti din tara. Citeste si: Basescu, un nou comentariu ACID: '"Daddy, e groasa (MA) cu Valcov...' "Cel de-al doilea stat…

- Au inceput inscrierile in cadrul Concursului National „Ion Creanga” de creatie literara – POVESTI, organizat de Muzeul Național al Literaturii Romane Iasi. Termenul limita de trimitere a lucrarilor pentru ediția a XXVI-a este 31 martie 2018. La concurs pot participa romani de pretutindeni, care nu…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a prezentat miercuri, 7 februarie, exponatul lunii februarie. Este vorba despre Credenționalul lui Vasile Goldiș, unul dintre cele mai importante documente detinute de muzeu, referitor la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Documentul face parte din colecția de credenționale…

- Muzeul National al Taranului Roman (MNTR) a transmis, luni, in urma intreruperii proiectiei filmului „" de catre un „grup de crestini”, ca reprezentantii institutiei nu vor ca aceasta sa fie transformata in terenul minat al unor confruntari care tin mai degraba de ideologie decat de credinta. Muzeul…

- Doi cetateni români au fost retinuti de agentii de la Guardia di Finanza. Politistii italieni au oprit un camion care venea din Spania, dupa ce le-a atras atentia faptul ca era gol. Vehiculul era folosit de fapt pentru transportul de droguri, mai precis 42 de kilograme de marijuana.…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care au facut propaganda terorista pe retelele…

- “Un punct central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregatirea Centenarului Marii Uniri. În acest sens, Guvernul va susține: - Demararea construcției/modernizarii a șase obiecti ve majore în anul Centenar: Muzeul Național de Arta…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Ultimele proteste fata de modificarea legilor justitiei si codurilor penale din Romania au stimulat la maximum imaginatia unei surse de informare rusesti care se prezinta drept antiglobalista, in stilul politicii actuale a Kremlinului. Reflectarea lor este halucinanta.

- Joana Vasconcelos, unul dintre cei mai importanți artiști internaționali, se va afla in Romania in perioada 23-27 ianuarie 2018, la invitația doamnei Liliana Țuroiu, președinte al Institutului Cultural Roman. Joana Vasconcelos a fost elogiata la nivel internațional pentru participarea la Bienala de…

- Primul cod de legi bisericesti si civile din Tara Romaneasca, in limba romana, a fost tiparit la Govora, in judetul Valcea, in 1640. Este prima carte de acte juridice care cuprinde pedepse atat pentru incalcarea traditiei, obiceiurilor si datinilor, cat si a legilor crestinesti. Iubitorii de istorie…

- Mișcarea „Golos“ din Rusia, pentru apararea drepturilor alegatorilor, afirma ca a inregistrat in ultimele 20 de zile un numar de 55 de cazuri de agitație electorala ilegala pe posturie tv federale, regionale și locale in favoarea actualului șef al statului, Vladimir Putin. Golos afirma ca patru canale…

- Prim ministrul Shinzo Abe, aflat marti la Bucuresti, a facut o vizita foarte scurta la Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”, unde, potrivit declaratiilor directoarei Paula Popoiu, a fost impresionat de biserica din Dragomiresti si de aleea ciresilor japonezi.

- Pentru sarbatorirea Zilei Culturii Naționale, Institutul Cultural Roman gazduiește, intre 12 și 19 ianuarie 2018, in Sala Mare din Aleea Alexandru nr. 38, o expoziție de fotografie care cuprinde imagini arhitectonice din zona rurala și urbana, realizate de artistul vizual Bogdan Gheorghe Iorga. Vernisajul…

- Toți șoferii ar trebui sa aiba mare grija atunci cand sunt opriți de Poliție. Conform unui studiu privind comportamentul șoferilor in trafic indica faptul ca, atunci cand sunt opriți pe Poliție, aceștia trebuie sa renunțe la clasicele scuze cu care spera sa scape de amenda. Cele mai cunoscute replici…

- Kremlinul se folosește de preoti ortodocsi din România pentru a alimenta protestele împotriva fracturarii hidraulice, informeaza televiziunea Digi24, care citeaza un raport prezentat în Congresul American pe tema eforturilor Rusiei de a destabiliza democrațiile europene. Potrivit…

- Muzeul National al Literaturii Romane Iasi va sarbatori Ziua Culturii Nationale la muzeele „Mihai Eminescu" si „Vasile Pogor", deschise special luni, 15 ianuarie 2018. Cu incepere de la ora 14:00, la Muzeul „Mihai Eminescu" se va desfasura evenimentul „Cum l-am cunoscut pe Eminescu", cu poetul Emil…

- Președintele Igor Dodon va fi suspendat temporar din funcție pentru a treia oara dupa refuzul repetat de a promulga legea anti-propaganda care interzice indirect retransmisia in R. Moldova a știrilor și a emisiunilor cu caracter politic din Federația Rusa. Decizia a fost pronunțata vineri, 5 ianuarie,…

- Statul Islamic amenința Occidentul cu noi atentate de Anul Nou. Gruparea terorista a lansat un nou videoclip in care iși indeamna adepții sa atace in cluburi, biserici și targuri de Craciun.

- Doi barbati, de 49 si 52 de ani, s-au ales cu dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului dupa ce au baut bine si s-au urcat la volan. Acestia aveau alcoolemii de 0,80 mg/l, respectiv 0,92 mg/l.

- Andrei Pleșu, dezvaluiri uimitoare despre Iliescu, Basescu și Constantinescu. Eseistul a marturisit ca, aflandu-se in preajma acestora, stie ce s-a intamplat la Cotroceni pe durata mandatelor lor. „Eu am fost in preajma celor trei presedinti pe care i-am avut pana acum. (…) Stiu ce mirosuri erau la…

- Joi, 21 decembrie 2017, ora 12.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisata expoziția Decembrie 1989 la Alba Iulia. Expoziția incearca sa reconstituie atmosfera zilelor de decembrie 1989 din Alba Iulia, care au culminat cu evenimentele din 21-22 decembrie. In acest sens, vor fi expuse…

- Igor Dodon a declarat luni, 18 decembrie, ca nu va promulga legea ce prevede interzicerea propagandei ruse in Republica Moldova, pe motiv ca aceasta este neconstitutionala. Seful statului a decis sa o intoarca Parlamentului spre reexaminare.

- Protest mut in Piața Victoriei, duminica 17 decembrie. Pe pagina de Facebook a evenimentului, organizatorii i-a indemnat pe cetatenii care doresc sa sustina Justitia din Romana sa participe la manifestare. Protestul a inceput in jurul orei 15.00. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit…

- Avocatul Bogdan Grabowski, reprezentantul proprietarilor sculpturii „Cumintenia Pamantului” a lui Constantin Brancusi, a explicat pentru News.ro ca folosirea Coroanei de Otel in cazul ceremoniilor funerare pentru Majestatea Sa Defuncta Mihai I nu apare ca interzisa in legea privind protejarea patrimoniului…

- Muzeul National de Istoria Romaniei a anuntat, in cadrul unei conferinte, ca bratara dacica descoperita in urma cu o saptamana, in judetul Olt, este autentica si este confectionata, in proportie de 86%, din aur natural. Obiectul...

- Bratara dacica descoperita in judetul Olt este autentica, acest lucru urmand sa fie anuntat, saptamana viitoare, de Muzeul National de Istorie a Romaniei, intr-o conferinta de presa. „Bratara, recuperata de...

- Proaspat deschis noul sezon expozițional de la Muzeului de Arta Contemporana din Capitala aduce in prim plan trei nume importante: Ion Bitzan, cu o cariera de 40 de ani, stins in 1997, Gheorghe Rasovsky și Vanda Mihuleac. Le vedem cautarile din anii 70-80 pana astazi.

- Parlamentul a aprobat ieri, cu 61 de voturi, proiectul de lege privind securizarea spațiului informațional, care a fost propus de catre liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, dar reprezentanții unor partide din opoziția extraparlamentara nu cred ca vor fi resimțite careva schimbari. Solicitat…

- Propaganda ruseasca din cadrul emisiunilor informative si analitice difuzate la noi in tara este periculoasa si trebuie inlaturata. De aceasta parere sunt invitatii de aseara a emisiunii Fabrika de la Publika TV.

- Consiliul Județean Alba, Primaria Municipiului Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia deschid joi, 7 decembrie 2017, de la ora 13.00, la Sala Unirii, o carte de condoleanțe pentru cei care vor sa-și ia ramas bun de la regele Mihai al Romaniei. De reamintit ca destinul regelui a fost strans…

- Muzeul National de Arta Contemporana (MNAC) anunta ca miercuri, la ora 19.00, va fi inaugurat Centrul de Documentare si Cercetare a Culturii Vizuale "Mihai Oroveanu", un spatiu public destinat specialistilor, dar si publicului larg interesat...

- JENANT… Mai multi tineri din judetul Vaslui, uniti de dorinta de a aduce o raza de speranta pentru copiii din localitatile nevoiase, au strans bani si au incercat sa ofere unor micuti daruri din partea Mosului Neculai. Gandul lor bun a fost blocat, brutal si de neinteles, de unii indivizi certati cu…

- În seara de 1 Decembrie, Primaria Capitalei a organizat o festivitate cu ocazia Zilei Naționale a României în Sufrageria Regala din fostul Palat Regal, devenit astazi Muzeul Național de Arta al României.

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei, in data de 1 decembrie 2017, la Scuola Grande di San Marco din Venetia, Italia, va avea loc inaugurarea expozitiei foto–documentare „Romanii si Marele Razboi”.

- Uniunea Europeana are alocate, in premiera, in bugetul anual pentru 2018, adoptat joi in plenul legislativului comunitar, o suma de 4,9 milioane de euro care va fi folosita pentru combaterea dezinformarii si a stirilor false, propagate in special dinspre Federatia Rusa, a declarat eurodeputatul Siegfried…

- Muzeul National al Banatului va prezenta in Italia expozitia „Voluntarii Marii Uniri. Ardeleni, banateni, crișeni, maramureșeni si bucovineni in armata romana in anii Primului Razboi Mondial”, in cadrul evenimentelor organizate de Consulatul General al Romaniei la Trieste cu ocazia sarbatoririi zilei…

- Partidul Noua Dreapta acuza Muzeul de Istorie al Transilvaniei ca insulta românii de 1 Decembrie prin aducerea la Cluj-Napoca a copiei coroanei regelui Ștefan I al Ungariei. ”Partidul Noua Dreapta considera aducerea copiei coroanei regelui Ștefan I al Ungariei…

- Aproximativ 120 de persoane au ieșit in strada, la Galați, pentru a-și exprima nemulțumirile fața de proiectul privind vaccinarea obligatorie. Manifestanții, insosiți de foarte mulți copii, au marșaluit pe strazi, purtand bannere cu mesaje precum ”Medicul recomanda, pacientul decide” sau ”Nu vrem sa…

- Noi dezvaluiri despre cei care din motive doar de ei stiute au dat mana cu „REZIST”, desi menirea lor este de a fi de partea cetatenilor. Deputatul Liviu Plesoianu transmite un nou mesaj catre membrii sindicatelor din BNS și Cartel Alfa.

- Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș in colaborare cu Ștefan Popa-POPA’S organizeaza in perioada 24 – 26 noiembrie 2017, Salonului Internațional de Caricatura de Presa și Arte Vizuale Satirice care va avea loc la Bastionul Maria Theresia Cu prilejul deschiderii evenimentului, vineri…

- Zece personalitați ale Unirii - Vasile Goldiș, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Miron Cristea, Gheorghe Pop de Basești, Alexandru Vaida Voevod, Iosif Jumanca, Aurel Lazar, Elena Pop și cel caruia ii datoram singurele fotografii realizate in acea zi de 1 Decembrie 1918, Samoila Marza, vor putea fi "intalniți"…

- Magia sarbatorilor de iarna ajunge, in acest an, și in Bastionul Theresia, unde Muzeul Național al Banatului pune la cale un eveniment colorat și vesel, pentru mici și mari. Targul „Craciunul la Cetate” va fi deschis oficial sambata, 25 noiembrie.

- SOS! CRIMA CULTURALA IN DERULARE, AZI, LA TARGU JIU! VICTIMA, BRANCUȘIAstazi, la Targu Jiu, are loc o crima culturala cu implicații uriașe, la nivel mondial, despre care se va vorbi și peste cateva sute de ani. De aceea...

- Fanii Serenei Williams s-au putut delecta, in sfarșit, cu imagini de la nunta luxoasa, dar discreta a tenismenei preferate. Fotografiile cu Serena Williams imbracata in rochie de mireasa au fost publicate de revista americana Vogue pe conturile sale de socializare. Serena Williams s-a casatorit joi…

- Expoziția „Podoabe stravechi”, cuprinzand cateva sute de obiecte de podoaba cu o vechime cuprinsa intre 5.000 și 8.000 de ani, descoperite in așezari și morminte din sud-estul Romaniei, a fost deschisa joi la Muzeul județean Buzau. „Expoziția este o premiera naționala și este rodul parteneriatului intre…

- Victor Ponta l-a atacat din nou pe Liviu Dragnea, dupa ce DNA a dezvaluit ca declarațiile lui Ponta, Grindeanu și Teodorovici au dus la finalizarea dosarului facut de subalternii lui Kovesi, Ponta a reacționat. „Eu cred ca si Grindeanu si Teodorovici si eu gresim tot explicand ceva ce…

- Jurnalistul Dan Andronic a comentat in aceasta seara, la Romania TV, despre modul in care se duce batalia la scena deschisa dintre Liviu Dragnea, liderul PSD și Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Acesta susține ca, in mijlocul acestor ape tulburi, ”batalia se poarta la nivelul instrumentelor de…

- Marți, 14 noiembrie 2017, incepand cu ora 12.30, la Sala Senatului din Palatul Apor, rectoratul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, are loc evenimentul de lansare a filmului documentar realizat in cadrul proiectului „Alba Iulia – O istorie vizuala prin amprente celebre”, cofinanțat de…