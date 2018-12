PROTEST FRANȚA. Vezi AICI ce se întâmplă acum în FRANȚA - live Seful guvernului, care a facut aceste declaratii la iesirea de la o reuniune la Ministerul de Interne, a spus ca a fost mobilizat un dispozitiv de securitate 'exceptional prin mijloace, exceptional prin organizarea pe care am facut-o'. Autoritatile, care se tem sa nu fie reluate la Paris scenele de revolta urbana de saptamana trecuta, au intarit controalele in gari si desfasoara sistematic perchezitii in jurul locurilor de manifestatie. Mai jos puteți urmari filmari cu ceea ce se intampla in aceste momente in Franța: VIDEO LIVE Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

