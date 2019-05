S-au evaluat pagubele provocate de tornada la Dragalina, in Calarasi

Tornada care a lovit, in a treia zi de Pasti, comuna Dragalina a lasat in urma pagube insemnate. La o zi dupa ce furia naturii le-a dat batai de cap localnicilor, autoritatile au mers in zona sa vada ce a lasat in urma episodul de vreme rea. Astfel, angajatii Ministerului… [citeste mai departe]