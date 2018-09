Stiri pe aceeasi tema

- Un protest fata de referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii casatoriei este anuntat pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Iubirea nu se voteaza”, manifestatia fiind organizata de Asociatia MozaiQ, care sustine drepturile persoanelor LGBT. Cei care ies…

- Un protest fata de referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii casatoriei este anuntat pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Iubirea nu se voteaza”, manifestatia fiind organizata de Asociatia MozaiQ, care sustine drepturile persoanelor LGBT. Cei care ies…

- Referendum familie. Referendumul pentru modificarea Constitutiei, astfel incat familia sa se intemeieze pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, nu intre soti, cum prevede in formula actuala, va avea loc pe 6 și 7 octombrie. Alexandra Ungureanu s-a alaturat campaniei online demarate…

- Senatul dezbate, marti, in calitate de for decizional, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti.

- Primarul general al Caputalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluuiri despre protestul din 10 august. "I-am mai reprosat doamnei ministru (Carmen Dan - n.red.) faptul ca nu a avut grija de oameni, nici de oamenii din Bucuresti sau din alte zone si care nu erau violenti si au avut de suferit,…

- Slujba de sarbatorite a Sfantului Nifon a fost una linistita si lipsita de imbranceli, la Targoviste. Daca in alti ani credinciosii isi dadeau coate pentru a ajunge sa sarute moastele Sfantului Nifon, acum, oamenii s-a asezat linistiti la coada si au asteptat sa le vina randul. Crestinii au spus ca…

- Autoritațile reacționeaza dupa ce in mediul online au aparut zvonuri conform carora mai multe autocare și trenuri cu romani care se indreapta spre București, pentru a participa la protestul din Piața Victoriei, sunt oprite inainte de a ajunge in Capitala. CFR anunța intr-un comunicat de presa ca un…