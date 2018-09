Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, va dezbate si va vota marti proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Consitutia Romaniei, care sa prevada ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un

- Aproximativ 200 de persoane s-au adunat, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a marca o luna de la violentele de la mitingul din 10 august. In Piata a sustinut un concert la pian si artistul german Davide Martello.

- Liderul PSD Liviu Dragnea pune la cale o cacealma, odata cu modificarea Constituției pentru redefinirea familiei, prin specificarea clara ca aceasta constituie uniunea dintre un barbat și o femeie."Prin referendumul pentru modificarea Constituției, in sensul redefinirii familiei, Liviu Dragnea…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte PMP, este de parere ca Partidul Social Democrat va fi credibil in sustinerea referendumului privind redefinirea familiei atunci cand va fi de acord cu modificarea legii in sensul reducerii numarului de parlamentari la 300. "Prin referendumul pentru modificarea…

- Referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei poate avea loc pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea, conform Agerpres.ro. El a aratat ca, din acest punct de vedere, lucrurile au intrat pe fagasul normal. La…

- Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal intra miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta, iar joi ar urma sa fie votul final, dupa care actul normativ va merge la presedinte pentru promulgare. Un nou protest fata de modificarile Codului penal este anuntat in Piata…

