Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL aflat pe prima pozitie pe lista pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a transmis, de la Timisoara, un mesaj de mobilizare la vot si a criticat PSD, spunand ca "Romania este trista". "Vom castiga alegerile europarlamentare si vom ridica Romania din noroi", a spus el.

- Ingropata in gunoaie, Timisoara este din acest sfarsit de saptamana un pic mai curata. Daca un grup de studenti a facut curat pe strada Ovidiu Balea, cei de la Politia Locala si de la Administratia Bazinala de Apa Banat au curatat malurile Begai. Astfel, #Trashtagchallenge, o provocare…

- Zeci de angajați de la societațile din subordinea primariei au ieșit marți dimineața la curațenie generala pe strazile orașului. S-au „inarmat” cu maturi și lopeți și s-au pus sa curețe mizeria dintre carosabil și trotuar și, conform edilului-șef, nu se vor opri pana ce nu vor aduna gunoiul…

- „TIMIȘOARA CURATA -PROGRESE MARI LA CAPITOLUL CURAȚENIE! Orice om de buna credința a vazut, fara indoiala, mobilizarea de forțe la curațenie pe care am facut-o ieri și alaltaieri, in primele doua zile ale campaniei TIMIȘOARA CURATA. Ea va continua și astazi și in zilele urmatoare. S-a razuit…

- Un membru din conducerea PLUS, Oana Maria Bogdan, vrea desființarea proprietații iar Dacian Cioloș o numește pe aceasta forța motrice a partidului. In contextul acestora, consultantul politic Cozmin Gușa a comentat, pentru Realitatea TV, situatia din partidul lui Ciolos.”Eu sunt profesor la…

- Ninge de aseara la Timișoara, iar fulgii care cad și la aceasta ora au „albit” șoselele Timișoarei. La fel și trotuarele au fost acoperite de zapada. The post Strazile și trotuarele din Timișoara, acoperite de zapada. Se circula cu dificultate appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit primarului Nicolae Robu, 1.714 timișoreni platesc taxa pe paragina pentru cladirile in care locuiesc. Vorbim in total despre 103 de cladiri pentru care funcționarii primariei au intocmit documentele necesare aplicarii supraimpozitarii. Consilierii locali au adoptat la finele anului trecut…

- Dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a spus ca Alianta Vestului este un demers strict politic al primarilor din Cluj-Napoca, Timisoara, Oradea si Arad pentru a crea presiune si a se impune în lupta interna din PNL, liberalii au venit cu un raspuns taios