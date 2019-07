Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia „Calea Neamului”, membra a Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, va organiza duminica, 7 iulie, ora 17.00, un miting de protest in Bucuresti, impotriva adoptarii OUG privind Codul Administrativ al Romaniei. Potrivit Agerpres, conducerea asociatiei a declarat ca OUG…

- Cateva sute de persoane au plecat intr-un mars al „Normalitatii“ pe traseul Piata Victoriei, Romana, Universitate, Unirii, cu punct final Dealul Patriarhiei. Participantii sunt insotiti de jandarmi si scandeaza „Uniti salvam familia!“

- Peste 300 de elevi, din judetele Harghita, Covasna, Mures si Brasov s-au intrecut vineri, la Miercurea Ciuc, la un concurs de limba romana, devenit traditional si care in acest an inregistreaza un record de participare. Concursul de competente lingvistice in limba romana pentru minoritati, „Carte frumoasa,…

- Un concurs de limba romana pentru elevii maghiari a intrunit anul acesta un record de participare. Peste 300 de elevi, din judetele Harghita, Covasna, Mures si Brasov s-au intrecut vineri, la Miercurea Ciuc, intr-o competiție care nu viza in principal textele literare, ci exprimarea corecta in limba…

- Maine, 7 mai, incep Evaluarile Naționale la finalul clasei a II-a, cu probele scrise la limba romana și limba materna, conform calendarului de administrare a testelor, aprobat printr-un Ordin al Ministrului Educației. Dupa ce marți, 7 mai, vor susține proba scrisa la limba romana și la limba materna,…

- Pe strada Ciucului nr. 5 A, una dintre cele mai vechi strazi din Sfantu Gheorghe, chiar in inima orasului, doi localnici au ales sa creeze o lume a cartilor, deschizand o noua librarie. Aceasta este fara vitrina, in care intri dintr-o cafenea. Dupa ce treci pragul, te socheaza lumina catorva reflectoare…

- Un numar de 157 de elevi, insotiti de profesori, iau parte la Odorheiu Secuiesc, la faza nationala a Olimpiadei de Limba si literatura romana pentru minoritati si diaspora, care se desfasoara in premiera in Harghita, in perioada 22-24 aprilie. Inspectorul de limba si literatura romana, Manuela Nicoleta…

- Elevii de clasele V – XII, de la școlile sau secțiile cu predare in limba maghiara din județele Brașov, Covasna, Harghita și Mureș se pot inscrie la concursul de competențe lingvistice in limba romana pentru minoritați – „Carte frumoasa, cinste cui te-a scris”. Concursul, aflat la cea de-a XVII-a ediție,…