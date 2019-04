Stiri pe aceeasi tema

- Londra, 25 apr /Agerpres/ - Militantii din organizatia Extinction Rebellion au blocat joi intrarea in sediul Bursei din Londra, in cea de-a 11-a si totodata ultima zi de actiuni organizate in capitala britanica, prin care au cerut decretarea unei "stari de urgenta ecologica", informeaza AFP. Tinandu-se…

- Autoritațile de la Londra au anunțat ca 570 de persoane au fost reținute în cele patru zile de proteste ale activiștilor pentru mediu, potrivit Associated Press citat de Mediafax.Activiștii pentru mediu încearca de patru zile sa blocheze mai multe zone din capitala britanica pentru a…

- Prostia unor parinți intrece orice limita. O mama a fost surprinsa cum pune in pericol viața propriului copil. Din imagini se vede cum o femeie impreuna cu copilul sau traverseaza neregulamentar strada și da peste cap traficul rutier.

- Jeremy Corbyn, liderul laburiștilor britanici, a fost lovit in cap cu un ou in timp ce vizita o moschee din Londra. Un tanar de 31 de ani a fost reținut de poliție dupa incidentul care a avut loc duminica. Corbyn se afla in moscheea din Finsbury Park, in nordul capitalei britanice, și discuta cu personalitati…

- O femeie insarcinata a ajuns la timp la spital dupa ce a fost ajutata de o echipa de carabinieri aflați in misiune.Totul s-a intamplat astazi la intersecția strazilor Vadul lui Voda cu strada Uzinelor din Capitala.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat luni Londra ca a ramas ''extrem de putin'' timp pentru a definitiva un ''acord de divort'' inainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul comunitar, la 29 martie, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste si ALERTA…

- In numele iubirii! A incendiat o masina pentru a-si face fosta partenera sa se intoarca la el. Acesta poate fi scenariul unui film de dragoste, dar nu, nu este. Este o intamplare reala, care a avut loc intr-o localitate din Dolj.

- Șapte persoane arestate preventiv, aflate in Penitenciarul Codlea, au ajuns miercuri, la Spitalul Penitenciar din Rahova, dupa ce au inghițit obiecte din metal. Detinutii ar fi recurs la aceasta metoda in semn de protest fata de faptul ca ar fi fost agresati fizic, iar conducerea Penitenciarului Codlea…