Protest extrem in fata Ministerului Sanatatii. Un primar a intrat in greva foamei, pentru ca orasul pe care il conduce nu are ambulanta

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul sa deschida o statie de ambulanta in localitatea sa, a precizat intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul pana la primirea…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul de deschiderea unei statii de ambulanta in localitatea sa, a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul…

- Primarul a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul pana la primirea unui raspuns. "Sunt in a patra zi de greva a foamei! Au fost cadrele medicale de la Ambulanta pentru a-mi verifica nivelul glicemiei, tensiune si pentru EKG (...) Sunt bine si…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul de deschiderea unei statii de ambulanta in localitatea sa, a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul…

- Primarul din Ulmeni mai determinat decat oricand sa continue protestul · La Arinis se pregateste deja, ilegal, locatia pentru subunitatea de ambulanta? Lucian Morar, primarul orașului Ulmeni continua greva foamei in fața Ministerului Sanatații. Edilul și-a petrecut a treia noapte in cortul amplasat…

- Lucian Morar, primarul orașului Ulmeni continua greva foamei in fața Ministerului Sanatații. Edilul și-a petrecut noaptea intr-un cort amplasat in fața instituției și nu are de gand sa renunțe la forma radicala de protest. Acasa, la Ulmeni, angajații primariei, in semn de solidaritate cu gestul primarului,…

- SCRISOARE DE PROTEST Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, intra de azi in GREVA FOAMEI! Luni, 15 aprilie 2019, Ministerul Sanatatii. Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, judet Maramures se instaleaza in fata Ministerului Sanatatii pentru un altfel de protest. Unul radical si, totodata, periculos…

- Liderul unui mic partid armean a murit in inchisoare, dupa ce a intrat in greva foamei in urma cu aproape doua luni, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Mher Iegiazarian, in varsta de 51 de ani, a murit sambata dimineata, la 52 de zile dupa ce a intrat in greva foamei, a anuntat…