- Dupa aproape o saptamana in care știrea privind taierile din Parcul Crang a ținut capul de afiș, Primaria Buzau anunța ca va organiza o conferința de presa pentru lamurirea aspectelor privitoare la aceste acuzații. Intalnirea cu presa va avea loc chiar in Parcul Carng, la Obelisc. Primaria municipiului…

- Ucraina se pregateste de alegeri prezidentiale, primul tur de scrutin fiind programat sa aiba loc pe 31 martie, iar cel de-al doilea - pe 21 aprilie. Numele noului președinte ar urma sa fie anuntat cel târziu pe data de 1 mai 2019 scrie Korrespondent citat de Rador. În cursa prezidentiala…

- Presa engleza a prezentat primele imagini cu epava avionului de tip Piper Malibu, care se afla pe fundul Canalului Manecii. In interiorul acesteia a fost observat un cadavru, potrivit unui comunicat al AAIB (The Air Accident Investigation Branch/Autoritatea de Investigare a Accidentelor Aeriene), care…

- In simularile ALDE, președintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, ar avea o intenție de vot de 41% in cazul unei candidaturi comune cu PSD la alegerile prezidențiale, au declarat surse din formațiunea...

- Rusia se bucura de iesirea Marii Britanii din UE si isi doreste o Uniune Europeana solida si unita, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de Reuters si agentiile de presa ruse. Rusia este pregatita sa coopereze atat cu Londra, cat si cu Bruxellesul, indiferent de cum se…

- Rusia nu are in vedere in momentul de fata un schimb de spioni in cazul fostului puscas marin Paul Whelan, arestat si inculpat la Moscova pentru spionaj, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zakharova, relateaza dpa. "As dori sa subliniez ca predarea lui Paul Whelan in schimbul…

- Liderii europeni, reuniti in summit la Bruxelles, au decis sa prelungeasca sanctiunile impuse Rusiei din cauza politicii sale in Ucraina, a anuntat presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza Reuters, potrivit News.ro.”Decizie: UE prelungeste cu unanimitate sanctiunile economice…

- Armata americana a inceput miercuri pregatirile pentru trimiterea unei nave de razboi in Marea Neagra pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa recentul incident de langa stramtoarea Kerci, a informat presa americana, citata joi de agentia de presa Xinhua. Astfel, armata SUA a cerut Departamentului…